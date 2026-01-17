帰国後の眠気が地獄…「時差ボケ」対策、みんなはどうしてる？ 海外旅行好き、ベテラン旅行者が実践する方法などアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、海外旅行につきものの「時差対策」に関する相談を紹介しました。海外旅行での時差対策について相談です。昨年、小学生の頃からの夢だった時差12時間のグリーンランドへ行ってきました。とても感動的な旅でしたが、帰国後に昼食後を襲う強烈な睡魔が凄まじく……。トイレの個室で仮眠をとるほどの酷いものでした。渡航中の対策はしていましたが、帰国後のことまでは考えていませんでした。国際線のクルーの方はどうされているのでしょうか？（秋田県 男性 会社員）自身も昨年イタリアへ渡航した際に時差を実感したというパーソナリティの住吉は、「時差って結構くるんですよね」と深く共感。「東へ移動する方が時差はひどいと言われます。私もカナダ方面の帰国は楽ですが、ヨーロッパ方面は帰ってきた後がひどいなと感じます」と自身の経験を振り返ります。住吉は一般的な対策として「起きてすぐ朝日を浴びる」といった方法を挙げつつも、「やっぱり回復には時間が必要。私は意識よりも消化器系に時差が残ります。お腹が空かなかったり、逆に妙に空いたりと消化が悪くなる」と、身体の内側からくる不調の難しさを指摘。多忙な国際線クルーや頻繁に出張する人々はどう乗り切っているのか、リスナーへアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組には旅慣れたリスナーから専門的なアドバイスが続々と届きました。まずは、プロの例と、科学的なアプローチによるリセット術です。私のパートナーは国際線のCAですが、フライトから帰ってくると休日はほとんど寝ています。次のフライトまでのスケジュールにはしっかり休息時間が設けられているんです。もしかすると、旅行の翌日からすぐに働いている私たちのほうが、状況としてはつらいのかもしれません。時差対策には、とにかく寝てください！（千葉県 36歳 男性 専門職）時差ぼけを早く治す方法は、水泳です。プールの水に触れることで交感神経が刺激され、頭がシャキッと目覚めます。特に日中に屋外プールなどで太陽の光を浴びながら泳ぐと、セロトニンが分泌され、夜の睡眠を促すメラトニンの調整がスムーズになります。全身運動で適度に体を疲れさせることで、その日の夜にぐっすり眠れるようになり、適応が早まりますよ。（東京都 58歳 男性 経営者）――続いては、渡航中から勝負をかけるベテラン旅行者のメソッドです。年に4回ほど海外へ行きますが、コツは機内で寝ないことです。朝に到着する便なら最初の2〜3時間だけ寝て、あとは起きている。夜に到着するなら、到着直前に少しだけ眠って睡眠体制を作り、家やホテルに着く23時頃まで歯を食いしばって起きている。現地の到着時間の生活リズムに無理やり合わせるのが大事です。欧州や南米もこれで乗り切りました。（神奈川県 70歳 男性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM