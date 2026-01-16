日本サッカー協会（JFA）は15日、2026年度のProライセンス（旧S級コーチライセンス）コーチ養成講習会の受講者24名を発表した。

Jクラブや日本代表を率いる上で必要となるProライセンス。日本代表の森保一監督のもとでコーチを務める長谷部誠氏と前田遼一氏に加え、遠藤保仁氏（G大阪コーチ）や興梠慎三氏（浦和レッズアカデミーコーチ）、玉田圭司氏（名古屋グランパスコーチ）らの受講が決定した。そのほか、なでしこジャパンで活躍した近賀ゆかり氏らも講習会への参加が発表されている。

今回発表された受講者24名は以下の通り。※（）内は所属・指導チーム、役職

▼第1コース

有町紗央里（マイナビ仙台レディースコーチ）

遠藤保仁（ガンバ大阪コーチ）

角田誠（レイラック滋賀強化部長）

近賀ゆかり（サンフレッチェ広島レジーナアンバサダー・U－17女子日本代表ロールモデルコーチ）

興梠慎三（浦和レッズアカデミーコーチ）

小林亮（鹿児島ユナイテッドFCヘッドコーチ）

竹原靖和（石川県サッカー協会FAコーチ）

玉田圭司（名古屋グランパスコーチ）

奈良安剛（関東学院大学サッカー部監督）

水本裕貴（AC長野パルセイロU－18監督）

山口貴弘（湘南ベルマーレU－18コーチ）

渡邉匠（いわきFCコーチ）

▼第2コース

太田圭輔（セントラルフロリダ大学コーチ）

佐藤実（堀越学園高校サッカー部監督）

高橋大輔（サガン鳥栖コーチ）

高橋秀人（オークランド・ユナイテッドFC U－17・23監督）

髙橋泰（ロアッソ熊本コーチ）

中島俊一（いわきFCアカデミーダイレクター）

野田明弘（十文字学園女子大学サッカー部監督）

長谷部誠（フランクフルトU－21・日本代表コーチ）

久永辰徳（アビスパ福岡U－18監督）

兵藤慎剛（早稲田大学ア式蹴球部監督）

前迫雅人（浦和レッズコーチ）

前田遼一（日本代表コーチ）