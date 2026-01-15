「再び解雇された」ドジャース、新加入選手がわずか4日で”構想外”に…米メ…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、例年ほど派手な動きを見せてはいないものの、水面下では着実にロースター調整を進めている。エドウィン・ディアス投手の獲得が最大の補強となる中、次の一手はユーティリティプレイヤーを巡る動きだった。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が言及した。

ドジャースはアンディ・イバネス内野手を1年120万ドル（約1.9億円）で獲得した一方、内外野を守れるライアン・フィッツジェラルド内野手を事実上の戦力外であるDFAとした。

[sp_ad]

イバネスは2025年にデトロイト・タイガースでプレーし、チームがア・リーグ中地区の優勝争いを演じる中でベンチ要員として貢献。主力ではなかったものの、必要な場面で起用される実用的な存在だった。

一方で、フィッツジェラルドはドジャース加入からわずか4日でロースターを離れることになった。年俸面でも差は明確で、イバネスが120万ドルなのに対し、フィッツジェラルドはさらに低額契約だった。

驚愕の決断が下されたフィッツジェラルドについてスリバン氏は「ミネソタ・ツインズから解雇された直後にドジャースと契約した彼は、40人のロースター枠を空けるため再び解雇された」と言及した。

【関連記事】

【了】