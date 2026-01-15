「毎日の通勤や休日のお出かけで、足の疲れに悩んでいませんか？」そんなあなたにこそ試してほしいのが、アディダスの新作「CUSHIONNOVA（クッションノヴァ）」です。まるで雲の上を歩くような極上の履き心地と、足元を自由にする軽さで、あなたの日常が劇的に変わるかもしれません。

2026年1月15日（木）に発売されるこのシューズは、ABCマート限定カラーも登場し、早くも注目を集めています。ランニングから普段使いまで、あらゆるシーンで活躍するCUSHIONNOVAの魅力を深掘りしていきましょう。

足元から始まる新しい自由！CUSHIONNOVAの驚くべき快適性

「やわらかさで、走りをもっと自由に。」この言葉の通り、CUSHIONNOVAは単なるランニングシューズの枠を超え、私たちの毎日に快適さと自由をもたらしてくれます。その最大の特徴は、やわらかく沈み込み、そしてしなやかに弾む独自のクッション構造です。一歩ごとの衝撃を優しく吸収し、足への負担を軽減します。

「走る日」のパフォーマンス向上はもちろん、「走らない日」の街歩きやお出かけでも、その快適さは変わりません。CUSHIONNOVAは、毎日のあらゆるシーンであなたの足元に自由をもたらしてくれる、まさにオールラウンダーな一足です。

快適さを支える3つのテクノロジー

CUSHIONNOVAの極上の履き心地は、アディダスが誇る最新テクノロジーによって支えられています。

アッパー：足に吸い付くようなフィット感と通気性

エンジニアードメッシュアッパーが足全体を優しく包み込み、まるでソックスのような一体感を提供します。長時間の着用でもストレスを感じにくく、高い通気性でムレも気になりません。

ミッドソール：やわらかさと反発力の「ドリームストライク」

CUSHIONNOVAの心臓部とも言える「ドリームストライク」は、ただやわらかいだけでなく、沈み込んだ後にしっかりとした反発力を生み出します。これにより、次の動きへスムーズに繋がり、ランニング時の推進力はもちろん、普段使いでの歩行も軽快にしてくれます。

アウトソール：安定したグリップ力でブレない足元

グリップ力の高いラバーが地面をしっかりと捉え、優れた安定感と推進力を提供します。ブレを抑えることで、より安心して、自由に動くことができるでしょう。

これらの技術が融合することで、CUSHIONNOVAはあなたの動きを「もっと自由に」するための頼れるパートナーとなります。

ABCマート限定カラーラインナップ

今回特に注目すべきは、ABCマート限定の5色がラインナップされることです。ユニセックスモデルからメンズ、ウィメンズそれぞれに、個性を際立たせるカラーが揃っています。

【UNISEX】

どんなスタイルにも合わせやすい、定番カラーから個性の光る配色まで。

【MEN】

ランニングシーンに映える、爽やかなカラー。

【WOMEN】

女性らしい優しい色合いで、足元を軽やかに彩ります。

価格と購入者限定特典

CUSHIONNOVAの価格は、12,650円（税込） です。ランニングシューズとしての高い機能性に加え、普段使いもできるデザインと快適性を兼ね備えていることを考えると、これは非常に魅力的な価格設定と言えるでしょう。一足で何役もこなす多用途性を考慮すれば、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

見逃せない！購入者限定特典

CUSHIONNOVAを購入すると、もれなく「リフレクト付きマルチバッグ」がもらえるキャンペーンも実施されます！夜間の視認性を高めるリフレクト素材付きで、ランニング時の着替えや小物を入れるのに便利。普段使いのエコバッグとしても活用できます。

【特典に関する注意事項】

先着順のため、なくなり次第終了です。

CUSHIONNOVA1点購入につき、マルチバッグが1つプレゼントされます。

返品の際は、ノベルティも一緒に返却が必要です。

サイズ交換の際はノベルティは手元に残してください。

特典も欲しい方は、早めのチェックが肝心です！

発売情報と購入方法

この魅力的なCUSHIONNOVAは、2026年1月15日（木） より、全国のABC-MART店舗およびABC-MART公式オンラインストアで手に入れることができます。特に限定カラーは人気が予想されるため、気になる方は発売日にぜひチェックしてみてください。

CUSHIONNOVAは、ただのランニングシューズではありません。その「やわらかさ」が、あなたの毎日を「もっと自由に」する可能性を秘めています。新しいシューズで、新しい自分に出会ってみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。