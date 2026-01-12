第104回高校サッカー選手権大会・決勝戦が12日に行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3－0で下して初優勝。史上6校目となるインターハイとの“夏冬2冠”を達成した。

今大会の得点王に輝いたのは、優勝した神村学園のFW日高元。初戦の東海学園（愛知）戦でいきなりハットトリックを記録すると、水口（滋賀）との3回戦で2ゴールを決め、尚志（福島）との準決勝では貴重な同点弾を叩き込んだ。決勝戦でも19分に先制点をマーク。このゴールによって得点ランキングの単独トップに躍り出た。

2位に入ったのは日高とともに神村学園の強力な前線を形成した倉中悠駕。2回戦と3回戦でチームに先制点をもたらすと、準々決勝の日大藤沢（神奈川）戦では驚異の4ゴールをマークした。3位には鹿島学園の清水朔玖ら3名が名を連ねている。

得点ランキングは以下の通り。

1位：7得点

日高元（神村学園）

2位：6得点

倉中悠駕（神村学園）

3位：4得点

清水朔玖（鹿島学園）

金子琉久（流通経済大柏）

齊藤琉稀空（東福岡）

6位：3得点

内海心太郎（鹿島学園）

酒井束颯（鹿島学園）

田上真大（尚志）

臼井蒼悟（尚志）

古川蒼真（流通経済大柏）

村上慶（大津）

山本翼（大津）

谷口昊成（堀越）

山下紫凰（大分鶴崎）

15位：2得点

佐々木悠太（神村学園）

中川光星（鹿島学園）

三浦春人（鹿島学園）

根木翔大（尚志）

岡大輝（尚志）

和食陽向（帝京長岡）

水澤那月（帝京長岡）

樋口汐音（帝京長岡）

安田光翔（興國）

宗像玲瑠（浜松開誠館）

家邉凛太朗（金沢学院大附）

長璃喜（昌平）

沖藤亜月（高川学園）

有川啓介（日大藤沢）

柏木優一朗（徳島市立）

山下虎太郎（大津）

池壱樹（神戸弘陵学園）

三鴨奏太（堀越）

布施唯斗（聖和学園）

