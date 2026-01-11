エールディヴィジ第18節が11日に行われ、ヘーレンフェーンとフェイエノールトが対戦した。

日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が所属するフェイエノールトは、シーズン前半戦で勝ち点「35」を獲得し、2位で折り返した。しかし、試合開始前の段階で首位PSVには14ポイント差を離されており、逆転優勝への道は険しくなっている。

上田と渡辺がそれぞれスターティングメンバーに名を連ねた一戦で、序盤はヘーレンフェーンがペースを握り、フェイエノールトはリズムを作り出せない。しかし30分、試合の均衡を崩したのはフェイエノールト。上田がポストプレーでボールを収めると、レオ・ザウアーへスルーパスを送る。背後に抜け出したザウアーは冷静にGKとの1対1を制し、リードをもたらす。

一方、ヘーレンフェーンはリンゴ・メールフェルトとルーク・ブラウウェルスのワンツーから最後はブラウウェルスがフィニッシュ。中央を崩し切り、41分に同点に追いつく。それでもフェイエノールトは、左サイドからのクロスにセム・スタインがヘディングで押し込み、すぐさま勝ち越しに成功する。

後半に入ると、一進一退の攻防が続き、上田はゴール前で良い状態でボールが入らず。すると87分、攻勢を強めていたヘーレンフェーンは同点に追いつく。途中投入されたばかりのファン・アクセル・ドンヘンがネット揺らし、2－2の振り出しに戻す。



同点に追いつかれたフェイエノールトは、ギアを上げたいところだったが、このまま試合終了。2－2の痛み分けに終わった。

ヘーレンフェーンは次戦、16日にKNVBカップのラウンド16でRKCと対戦。フェイエノールトは18日にMF三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムとの一戦を控えている。

【スコア】

ヘーレンフェーン 2－2 フェイエノールト

【得点者】

0－1 30分 レオ・ザウアー（フェイエノールト）

1－1 41分 ルーク・ブラウウェルス（ヘーレンフェーン）

1－2 43分 セム・スタイン（フェイエノールト）

2－2 87分 ファン・アクセル・ドンヘン（ヘーレンフェーン）

【動画】上田綺世が先制点をアシスト



