国土交通省は、船員の雇用のマッチングを図ることを目的に、「めざせ!海技者 セミナー」を全国で開催している。2月8日には、神戸運輸監理部が「めざせ!海技者 セミナー IN KOBE」を神戸国際展示場第3号館(神戸市中央区)にて開催、海運事業者による企業説明会等を実施する。

企業説明会では会社の説明を聞くことができ、就職面接会では船員を募集する海運事業者(参加企業)の採用担当者と直接面接を行うことができる。「一般相談コーナー」では、船員の仕事内容、就職活動、海技資格に関することなどの相談に答える。

就職面接会参加者は履歴書(写真貼付)・船員手帳(お持ちの方)を持参のこと。

めざせ!海技者 セミナー IN KOBE 開催概要

日時：2月8日(日)9:30～15:00(受付終了14:30)

場所：神戸国際展示場第3号館(神戸市中央区港島中町 6-11-1)

内容：海運事業者等による企業説明会、就職面接会、一般相談コーナー(就職・資格)、船員未経験者向け相談コーナー等

連絡先：神戸運輸監理部海事振興部船員労政課(078-321-3149)

開催内容