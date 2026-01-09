国土交通省は、船員の雇用のマッチングを図ることを目的に、「めざせ!海技者 セミナー」を全国で開催している。2月8日には、神戸運輸監理部が「めざせ!海技者 セミナー IN KOBE」を神戸国際展示場第3号館(神戸市中央区)にて開催、海運事業者による企業説明会等を実施する。
企業説明会では会社の説明を聞くことができ、就職面接会では船員を募集する海運事業者(参加企業)の採用担当者と直接面接を行うことができる。「一般相談コーナー」では、船員の仕事内容、就職活動、海技資格に関することなどの相談に答える。
就職面接会参加者は履歴書(写真貼付)・船員手帳(お持ちの方)を持参のこと。
めざせ!海技者 セミナー IN KOBE 開催概要
- 日時：2月8日(日)9:30～15:00(受付終了14:30)
- 場所：神戸国際展示場第3号館(神戸市中央区港島中町 6-11-1)
- 内容：海運事業者等による企業説明会、就職面接会、一般相談コーナー(就職・資格)、船員未経験者向け相談コーナー等
- 連絡先：神戸運輸監理部海事振興部船員労政課(078-321-3149)
開催内容
- 海運事業者による企業説明会および就職面接会
- 船員安全・労働環境取組特別賞受賞記念対談【仮】
- 現役女性船員の声を聞く座談会【仮】 (女性が活躍する現場の様子や船員の魅力等)
- 職業紹介、各種資格・訓練の相談コーナー(公益財団法人日本船員雇用促進センター)
- 若年船員未経験者への動画等による船員のお仕事説明コーナー(ITecMarin 株式会社)