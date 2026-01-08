レバレジーズは、エッセンシャルワーカー向け転職サービス「レバジョブ」が物流・旅客事業のドライバー採用担当者・経営者321名を対象に実施した、外国人ドライバーの採用実態調査の結果を公表した。調査結果では、約4割の企業が外国人ドライバーの雇用経験があり、約3割強の企業が今後の採用人数を増やす予定であると回答した。

この調査は、9月1日から3日にかけて物流・旅客業界でドライバー採用を行う企業の担当者および経営者321人を対象に、インターネットで実施されたもの。

約4割の事業者がこれまでに外国人ドライバーの雇用経験をもつ

外国人ドライバーの雇用経験については、「現在雇用している」が17.4％、「現在雇用していないが、過去に雇用したことがある」が19.3％となり、合わせて約4割の企業が雇用経験を持つ結果となった。今後の採用人数については、「現在採用しており、増やす予定がある」が16.8％、「現在採用していないが、増やす予定がある」が17.8％で、約3割の企業が増員を計画していることがわかった。

外国人ドライバーを雇用しているか

外国人ドライバーの採用予定

採用にあたっての不安要素としては、「日本語でのコミュニケーション能力」が63.2％で最も多く、「日本の交通ルール・安全運転意識の理解」が47.0％、「顧客からの評判」が20.2％と続いた。採用時に重視する点でも「日常会話レベルの日本語能力」が53.6％と半数を超えており、業務遂行上のコミュニケーションが課題として挙げられている。

また、外国免許からの切り替え（外免切替）手続きの厳格化については、「必要性を感じる（50.2％）」および「どちらかというと必要性を感じる（22.4％）」と答えた人を合わせると7割を超える企業が必要性を感じていることがわかった。

外免切替の厳格化について

必要性を感じる理由としては、「外国人ドライバーの交通ルールの理解促進につながると思うから」が69.1％、「交通事故リスクの減少」が49.4％と多かった。一方で、必要性を感じないとした回答者からは「多様な人材の確保が困難になるから」との声が最多（37.5％）であり、安全性の担保と人材確保の両立に関する懸念も示された。