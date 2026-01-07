今冬にアヤックスへ完全移籍加入した日本代表DF冨安健洋が、新天地でのデビューに向けて一歩を踏み出したようだ。オランダメディア『ダ・テレグラフ』が7日に伝えた。

現在27歳の冨安は高校卒業前の2016シーズンにアビスパ福岡でトップチーム昇格を果たし、2018年冬の移籍市場で渡欧。シント・トロイデン、ボローニャで活躍し、2021年夏にはイングランドの強豪として知られるアーセナルへ完全移籍加入すると、即座に右サイドバックのポジションを確保したが、ケガに悩まされる日々が続いた。今年2月にはひざを手術していたなか、アーセナルは同7月に双方合意のもとで契約解除に至ったと発表。アーセナルでは公式戦通算84試合に出場して2得点を記録し、以降は日本でリハビリに専念していた。

約半年間の“治療期間”を経て、2025年12月16日には、同代表DF板倉滉も所属するアヤックス加入が正式発表。2026年6月30日までの半年契約を結び、今年6月に北中米3カ国での共催を控えたFIFAワールドカップ26出場に向け、オランダの地で“リスタート”することが決まっていた。

今回の報道によると、冨安は6日、アヤックスの本拠地である『ヨハン・クライフ・アレナ』にて行われたグループトレーニングに参加しており、復活に向けた“第一歩”を踏み出したようだ。同メディアの情報では、既にロッカールームでも存在感を示しており、チームにも溶け込んでいるとのこと。調整が順調に進めば、2週間後には公式戦デビューを飾る見込みだという。

冨安の加入発表後、アヤックスは12月17日にKNVBベーカー2回戦のエクセルシオール・マーススラウス戦（○7－2）、20日にエールディヴィジ第17節NEC戦（2－2）を戦ったが、その後エールディヴィジはウィンターブレイクに突入していた。アヤックスは今月11日、再開初戦となる第18節テルスター戦を控えている。冨安がテルスター戦のピッチに立つ可能性は低いが、早ければ今月24日に控えた第20節フォレンダム戦の前後で、公式戦のピッチに戻ってくるかもしれない。

