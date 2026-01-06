エイジング世代のお悩みとされていた、首のしわ。それが近年、スマホの長時間使用などにより、10代や20代の若い世代にもそのお悩みが広がっている様子…！首は年齢や習慣とともにしわが現れやすい部分ですが、適切なケアで首元の乾燥を防ぎ、いきいきとした印象を保つことが大切です。そこで今回は、首のしわができる原因とその対策をヘア&メイクアップアーティストのKIKKU（キック）さんに教えてもらいます。前編では首のしわができる原因や首ケアの基礎知識を学びましょう！