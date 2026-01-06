エイジング世代のお悩みとされていた、首のしわ。それが近年、スマホの長時間使用などにより、10代や20代の若い世代にもそのお悩みが広がっている様子…！首は年齢や習慣とともにしわが現れやすい部分ですが、適切なケアで首元の乾燥を防ぎ、いきいきとした印象を保つことが大切です。そこで今回は、首のしわができる原因とその対策をヘア&メイクアップアーティストのKIKKU（キック）さんに教えてもらいます。後編では“首のしわケア”の具体策を実践します！
▶▶▶前編はこちら
