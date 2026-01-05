大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は2025年シーズンまで、3年連続でMVPに輝いている。2026年シーズンは4年連続受賞が期待されているが、ニューヨーク・メッツ所属のフアン・ソト外野手が強力なライバルになるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

現在27歳のソトは2025年シーズン、160試合、打率.263、43本塁打、105打点、38盗塁といった数字を残した球界屈指の強打者。同年のMVP投票では大谷、カイル・シュワーバー内野手（フィラデルフィア・フィリーズ）に次ぐ投票数を集めている。

[sp_ad]

同メディアは「もし2026年（そして近い将来）にMVPを大谷から奪う可能性がある人物がいるとすれば、それはソトだろう。どれほど卓越した打者であるかに加え、出塁能力の高さや盗塁でも価値を上積みできる点を踏まえると、早ければ今季にも大谷からその賞を奪ってしまうかもしれない」と指摘。

続けて、「MLB.comのアンソニー・カストロビンス記者は、ソトにはMVPを獲得するだけの力があると見ているようだ」としつつ、「彼は“40本塁打・100打点・100四球・100得点・30盗塁”を達成した史上3人目、そして今世紀では初めての選手となった。守備は今後も評価を下げる要素になり続けるだろうが、忍耐力と長打力が最高潮にある27歳の彼がMVPを獲れない理由はない」という同記者の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】