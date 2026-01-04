FC東京は4日、サガン鳥栖から期限付き移籍中のブラジル人FWマルセロ・ヒアンが完全移籍加入することを発表した。

現在23歳のマルセロ・ヒアンは2022年にバイーア（ブラジル）から横浜FCへと移籍すると、2024年に鳥栖に完全移籍した後、2025年1月にFC東京に期限付き移籍で加入した。2025シーズンは2025明治安田J1リーグで30試合出場8得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合出場3得点、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で3試合出場2得点を記録した。

完全移籍となったマルセロ・ヒアンはFC東京のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「ファン・サポーターのみなさま、このたびFC東京に完全移籍加入することになりました。2025シーズンも温かいサポートを本当にありがとうございます。ファン・サポーターのみなさまはシーズンを通してチームを支えてくれる存在でした。2026シーズンもみなさんにお会いできることを楽しみにしています。そして、クラブの目標をすべて達成できることを願っております。味の素スタジアムでまたみなさまにお会いできるのを楽しみにしています。よろしくお願いします」

また、鳥栖のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「サガン鳥栖ファンの皆さん、こんにちは。この度、FC東京に完全移籍することになりました。2024年は、私と家族を支えていただき、本当にありがとうございました。サガン鳥栖では本当に幸せでした。私の娘もこの素晴らしい街で生まれました。またこの街を家族に見せられる日が来ることを願っています。来年はJ1に昇格して、お会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました」