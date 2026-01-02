第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が31日に行われた。

6大会ぶり2回目の出場となった興國（大阪）は、前回大会ベスト4の東福岡（福岡）に2点を先行される苦しい展開となる。70分にまずは1点を返すと、後半アディショナルタイム3分に笹銀志が値千金の同点弾。PK戦を4-5で制し、興國が初めて準々決勝に駒を進めた。前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）は大分鶴崎（大分）に先制点を許したが、後半から投入された金子琉久のハットトリックなど大量5得点を奪い、逆転勝利で準々決勝進出を決めた。

帝京長岡（新潟）と昌平（埼玉）の一戦は、樋口汐音の決勝点で帝京長岡が1-0で勝利。大津（熊本）は1-1のタイスコアで迎えた後半アディショナルタイム6分、PKのチャンスを得ると山下虎太郎が決めて勝ち越しに成功する。このPKが決まった直後にタイムアップのホイッスルが鳴り、劇的勝利を収めた。

選手権3回戦の結果一覧、および1月4日（日）に開催される準々決勝の組み合わせは以下の通り。

◆3回戦 試合結果

神戸弘陵学園（兵庫）0-1 尚志（福島）

神村学園（鹿児島）4-0 水口（滋賀）

東福岡（福岡）2-2（PK 4-5）興國（大阪）

大分鶴崎（大分）1-5 流通経済大柏（千葉）

帝京長岡（新潟）1-0 昌平（埼玉）

聖和学園（宮城）1-2 日大藤沢（神奈川）

鹿島学園（茨城）4-1 堀越（東京A）

富山第一（富山）1-2 大津（熊本）

◆準々決勝 対戦カード

▼1月4日（日）12時5分キックオフ

尚志 vs 帝京長岡 @浦和駒場スタジアム

興國 vs 鹿島学園 @Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

▼1月4日（日）14時10分キックオフ

大津 vs 流通経済大柏 @浦和駒場スタジアム

神村学園 vs 日大藤沢 @Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

