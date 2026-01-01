金運を味方につけたいあなたへ──1月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、1月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 牡羊座

あなたの金運は波乱含みとなる模様。新年から支出が増えやすく、仕事関係の投資や生活基盤を整えるための出費がかさむタイミング。ですが、必要なものにお金を使えば後に回収できる“未来への投資”となるとき。直観力は冴え、発想の転換が金運アップにつながる暗示。

★ラッキーアクション

現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、 「リーダーシップ」関する願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

行動力・勇気を高め、新しい挑戦を後押しする石「カーネリアン」

★幸運を引き寄せるヒント

「始める勇気」を持つ：海王星が牡羊座に入る今月は、直感的な行動が未来を切り拓く鍵。

第11位 牡牛座

“再構築のタイミング”です。収入の流れや資産の扱い方を見直す必要に迫られそう。必要がなくなったサブスクや惰性の出費を見直してみて。2026年あなたの金運のベースが整います。ただし「焦って稼ぐ」より「仕組みを整える」ことが金運アップのポイントです。

★ラッキーアクション

現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、 「学びや資格取得」関する願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

安定・繁栄を象徴し、堅実な金運をサポートする石「ジェイド（翡翠）」

★幸運を引き寄せるヒント

持続可能な習慣を整える：天王星逆行は「急な変化」より「再調整」に強みがあります。

第10位 蟹座

“共同”が鍵となります。パートナーとの金銭の話し合い、契約、ローン、保険、出資などの見直しが進みやすいタイミング。「共有資源・他者との協力」からあなたの金運が開く流れに。あなたの星座でおこる3日の満月は、手放しも有効。不要品はフリマに出品して。

★ラッキーアクション

現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、 「共同作業」関する願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

心の安心をサポートする石「ムーンストーン」

★幸運を引き寄せるヒント

拡大のための浄化をする：木星逆行中は余分を落として広がりやすくするのに最適。

第9位 魚座

安定を意識することであなたの財運が守られます。収入は増えにくいものの、新しい価値観に沿った投資や副業が幸運を呼び込みやすいとき。あなたの努力が実り、計画的にお金を使うことで、夢が現実味を帯びてくるタイミングです。反面、甘い誘いには慎重さが必要です。

★ラッキーアクション

現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、 「継続」関する願い事を現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

夢の現実化をサポートする石「アメジスト」

★幸運を引き寄せるヒント

過去を整理する：土星が残した課題を振り返り、不要なものを手放すことで運気が軽やかに。