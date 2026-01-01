2026年の水瓶(みずがめ)座の運勢を総合運・恋愛運・金運・仕事運まで詳しく解説。さらにラッキーアイテムとラッキーカラーも紹介し、2026年を味方につける開運ポイントや過ごし方のヒント、注意したい運気の流れもチェックできます。

恋愛や仕事で飛躍したい人におすすめの2026年水瓶(みずがめ)座占いです。

総合運

幸運と成長の波に乗れる、嬉しい一年。これまで積み重ねてきた努力が実を結び、大きなチャンスや飛躍の機会が次々と訪れるでしょう。自信を持って挑戦できる時期ですが、運の強さに甘えず、着実で誠実な行動を心がけることが大切です。公私を問わず、リーダー役を積極的に引き受けると新しい人脈や好機が広がり、さらなる発展を後押しします。努力と柔軟な姿勢のバランスを保てば、輝かしい成果と充実を手にできるでしょう。

恋愛運

恋愛運は一年を通して最高レベル。シングルの方は結婚につながる恋が始まる可能性も。パートナーがいる方は深い愛情を感じる瞬間がありそうです。多くのご縁に恵まれますが、本当に大切な人へ誠実に向き合うことが吉。

金運

臨時収入や昇給のチャンスに恵まれ、経済面は安定して心強い一年。手にしたお金を自己投資やボランティアに活かすと、さらなる金運アップにつながります。無駄づかいを控えつつ、価値ある使い方を意識することが大切。

仕事運

やりたい仕事に挑戦するチャンスが増え、能力が高く評価される一年。新しいプロジェクトや役割には、積極的に取り組むことでキャリアアップできます。仲間との協力や信頼関係を大切にし、支え合う姿勢が成長の鍵に。

ラッキーアイテム

ガラスの花瓶

ラッキーカラー

シルバー

幸運と成長の波に乗れる2026年の水瓶(みずがめ)座。新しいチャレンジや人とのつながりを楽しむほど、世界が広がり、キャリアや恋愛にも追い風が吹きます。ガラスの花瓶とシルバーをそばに、自由な発想と柔軟さで輝く一年にしていきましょう。

2026年の水瓶(みずがめ)座の運勢をお届けしました。

総合運・恋愛運・金運・仕事運、そしてラッキーアイテムやラッキーカラーは、あくまで一年を心地よく過ごすためのヒントです。気になるときに何度でも読み返して、2026年の水瓶(みずがめ)座の毎日を、自分らしく楽しむためのガイドとして役立ててくださいね。

占い提供: cocoloni