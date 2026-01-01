2026年の蠍(さそり)座の運勢を総合運・恋愛運・金運・仕事運まで詳しく解説。さらにラッキーアイテムとラッキーカラーも紹介し、2026年を味方につける開運ポイントや過ごし方のヒント、注意したい運気の流れもチェックできます。

恋愛や仕事で飛躍したい人におすすめの2026年蠍(さそり)座占いです。

総合運

大きな変化と飛躍がテーマの年。年明けから3月まではややスローペースかもしれませんが、4月以降は流れが一気に好転します。新しい出会いや支援者が増え、仕事や人間関係でポジションを固めるチャンスが広がるでしょう。どんなことにも、思い切って挑戦してみる姿勢が成功を後押しします。夏は健康管理を意識しつつ、柔軟に変化に対応することで運気がさらに上昇。準備と積極的な行動が、豊かな成果と充実した一年をもたらします。

恋愛運

未来へ続く出会いや重要な人物との縁が期待できる年。自信を持って積極的にアプローチを。パーティーなど、人が集まる場での人脈作りに期待できそうです。パートナーがいる人は関係がより深まり、絆が一層強くなるとき。

金運

嬉しい臨時収入や金運アップのチャンスに恵まれる一年。4月は交際費などで出費が増えても、計画的な管理で安定を保てます。秋には想定外の報酬も期待でき、それを自己投資に回すと嬉しい未来につながりそう。

仕事運

停滞感を打破する追い風が吹き、支援者の後押しも得られる「種まき」の一年。4月以降は新しいチャンスが増え、秋からは努力が評価されて自信も深まります。周囲との協力やこまめなコミュニケーションを大切にすると吉。

ラッキーアイテム

ペーパーウェイト

ラッキーカラー

紫

大きな変化と飛躍が訪れる2026年の蠍(さそり)座。スロースタートでも、春以降の流れに乗って腰を据えて取り組めば、納得のいく成果が手に入ります。ペーパーウェイトと紫をそばに置き、集中力と直感を信じて変化の波を乗りこなして。

2026年の蠍(さそり)座の運勢をお届けしました。

総合運・恋愛運・金運・仕事運、そしてラッキーアイテムやラッキーカラーは、あくまで一年を心地よく過ごすためのヒントです。気になるときに何度でも読み返して、2026年の蠍(さそり)座の毎日を、自分らしく楽しむためのガイドとして役立ててくださいね。

占い提供: cocoloni