2026年の獅子(しし)座の運勢を総合運・恋愛運・金運・仕事運まで詳しく解説。さらにラッキーアイテムとラッキーカラーも紹介し、2026年を味方につける開運ポイントや過ごし方のヒント、注意したい運気の流れもチェックできます。

恋愛や仕事で飛躍したい人におすすめの2026年獅子(しし)座占いです。

総合運

自己表現と飛躍がテーマとなり、情熱と創造力が輝く一年。これまでの努力が実を結び、主張や創造的な挑戦が幸運を呼び込みます。特に6月末に木星が獅子座入りすると運気が大きく拡大し、行動力と明るさが周囲を惹きつけ、活躍の場が一気に広がるでしょう。旅行や文化的体験を通じた学びも自己成長を後押しし、人気や注目が高まることも。自分らしさを華やかに表現し、積極的に行動することで、確かな成果と豊かな充実が得られそう。

恋愛運

春は新しい恋や復縁のチャンスがあり、自己主張が恋愛運アップの鍵に。カップルは未来を語り合う好機です。シングルは一人で楽しむ場でも縁ができやすく、6月以降さらに親密に。年末には心が満たされる愛が育まれそう。

金運

努力が正当に評価され、収入アップが期待できる一年。成果がそのまま報酬につながり、欲しかったものを手に入れる買い物運も◎。投資は自己表現や創造的活動にあてるようにし、計画的に使えば資産形成も順調に。

仕事運

能力が大きく評価され、昇進や転職、抜擢のチャンスが広がる年です。1月から3月は新たなビジネスやプロジェクトが動き出し、7月には大成功の兆しが。自分らしいリーダーシップを発揮して、果敢な行動がさらなる飛躍にも。

ラッキーアイテム

ブックカバー

ラッキーカラー

ゴールド

自己表現と飛躍の一年となる2026年の獅子(しし)座。遠慮せず、自分の才能や想いを堂々と示すほど、評価とチャンスが集まります。ブックカバーとゴールドを取り入れて、学びと創造性を磨きながら、主役の一年を楽しみましょう。

2026年の獅子(しし)座の運勢をお届けしました。

総合運・恋愛運・金運・仕事運、そしてラッキーアイテムやラッキーカラーは、あくまで一年を心地よく過ごすためのヒントです。気になるときに何度でも読み返して、2026年の獅子(しし)座の毎日を、自分らしく楽しむためのガイドとして役立ててくださいね。

占い提供: cocoloni