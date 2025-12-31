シーズンオフに大きな話題を集めるのが、フリーエージェント（FA）市場だ。環境の変化を求めて他球団入りを決断する選手も多く存在するが、中には同リーグに移籍する選手も少なくない。ここでは、2010年以降にセントラル・リーグ球団間でFA移籍した大物選手を紹介したい。［1/6ページ］

小笠原道大

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／84kg

・生年月日：1973年10月25日

・経歴：暁星国際高 - NTT関東

・ドラフト：1996年ドラフト3位（日本ハム）

40歳を迎えたシーズンに自身2度目のFA移籍を決断した小笠原道大。移籍を機に代打で復活を遂げた。

1996年ドラフト3位で日本ハムファイターズに入団すると、2002年から2年連続で首位打者に輝くなど、瞬く間に球界を代表する打者となった。

2006年には打率.313、32本塁打、100打点の活躍で打撃2冠（本塁打・打点）に加えて最優秀選手に選出された。

同年オフにFA権を行使し、読売ジャイアンツへ移籍。リーグをまたいで2年連続となる最優秀選手を受賞するなど、移籍後も傑出した成績を収めた。

だが、2011年以降は成績を落とし、2013年はわずか22試合の出場に。同年オフに2度目のFA宣言し、中日ドラゴンズに活躍の場を移した。

移籍初年度の2014年は、代打を中心に81試合に出場、打率.301、1本塁打、18打点と存在感を発揮した。

翌2015年は53試合出場で打率.294をマークしていたが、同年限りでの現役引退を表明した。

村田修一

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／92kg

・生年月日：1980年12月28日

・経歴：東福岡高 - 日本大

・ドラフト：2002年ドラフト自由枠（横浜）

FA移籍によってリーグ優勝を叶えたのが、村田修一だ。

日本大から2002年ドラフト自由枠で横浜ベイスターズに入団。ルーキーイヤーから25本塁打を放つなど、早くからチームの主砲として君臨した。

2007年には自身初の本塁打王（36本）を獲得すると、翌2008年には打率.323、46本塁打、114打点と傑出した成績をおさめ、2年連続で本塁打王に輝いた。

一方で、チームは2008年から4年連続最下位と低迷。2011年オフに国内FA権を行使し、読売ジャイアンツへの移籍を決断した。

新天地でも中軸を任され、移籍初年度からリーグ3連覇に貢献。2016年には打率.302、25本塁打、81打点の好成績を残した。

翌2017年は数字を落としたものの、プロ入りから15年連続の2桁本塁打をクリア。しかし、若返りのチーム方針により、同年オフに戦力外通告を受けた。

2018年は独立リーグでプレーしたが、NPB復帰は叶わず、現役引退を決断した。

髙橋聡文

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／87kg

・生年月日：1983年5月29日

・経歴：高岡第一高

・ドラフト：2001年ドラフト8巡目（中日）

やや停滞したシーズンを過ごしていた中、FA権を行使した髙橋聡文。FA移籍を機に輝きを取り戻した。

2001年ドラフト8巡目で中日ドラゴンズに入団。高卒4年目の2005年に61試合に登板するなど、救援で頭角を現した。

2010年には自己最多の63試合登板、4勝1敗31ホールド、防御率1.61の好成績をマーク。

しかし、翌2011年は左肩痛によりわずか2試合の登板に。その後もなかなか登板機会を増やせないシーズンが続いた。

2015年オフに国内FA権を行使し、阪神タイガースに活躍の場を移した。

移籍初年度の2016年には54試合に登板。復活の狼煙を上げると、翌2017年には61試合の登板で6勝20ホールド、防御率1.70とフル回転の活躍を見せた。

だが、その後は再び左肩痛に苦しみ、2019年に現役引退を表明。阪神在籍は4年ながら、復活を印象付けるパフォーマンスを示した。

井納翔一

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／94kg

・生年月日：1986年5月1日

・経歴：木更津総合高 - 上武大 - NTT東日本

・ドラフト：2012年ドラフト3位（DeNA）

通算50勝の実績を引っ提げて、新天地に移った井納翔一。しかし、移籍後は思うような結果を残せず、わずか2年で戦力外通告を受けた。

NTT東日本から2012年ドラフト3位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーから5勝を挙げた。

翌2014年には25試合（159回1/3）を投げ、11勝9敗、防御率4.01と頭角を現した。

その後も先発ローテーションの一角を担い、2020年は17試合（89回）を投じて6勝7敗、防御率3.94とまずまずの活躍を見せた。

同年オフに国内FA権を行使すると、東京ヤクルトスワローズと読売ジャイアンツによる争奪戦の末、巨人への移籍を決断した。

ところが、移籍初年度はわずか5試合の登板にとどまり、防御率14.40と低迷。翌2022年はシーズンの大半を二軍で過ごし、一軍では7試合の救援登板に終わった。

同年オフに戦力外通告を言い渡され、そのまま現役引退となった。

大和

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／77kg

・生年月日：1987年11月5日

・経歴：樟南高

・ドラフト：2005年高校生ドラフト4巡目（阪神）

球界屈指の守備力を誇り、レギュラー格を担っていた大和。新たな環境を求めて、同一リーグの他球団への移籍を決断した。

樟南高から2005年高校生ドラフト4巡目で阪神タイガースに入団。内野手登録ながら外野手として出場機会を増やし、2013年に自身初の規定打席をクリア。

翌2014年には121試合に出場し、打率.264、1本塁打、24打点、11盗塁、50犠打といぶし銀の活躍を見せ、外野手部門でゴールデングラブ賞に輝いた。

しかし、その後は先発出場の機会が減少。2017年は再び二遊間に戻り、100試合出場、打率.280（規定未満）、1本塁打、16打点を記録した。

同年オフに国内FA権を行使し、横浜DeNAベイスターズに移籍。

新天地では主に遊撃手として起用され、移籍2年目の2019年には自己最多の137試合に出場し、打率.237、37打点の数字に。

以降も貴重な一軍戦力となっていたが、2024年は42試合と出番が激減。同年限りで退団となった。

丸佳浩

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／94kg

・生年月日：1989年4月11日

・経歴：千葉経大付高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト3巡目（広島）

リーグ3連覇中の広島東洋カープから読売ジャイアンツに移籍し、“1人リーグ5連覇”を成し遂げたのが、丸佳浩だ。

2007年高校生ドラフト3巡目で広島に入団すると、高卒4年目の2011年にレギュラーへ定着。

2013年には盗塁王（29個）を獲得し、不動の3番打者として2016年からのリーグ制覇に貢献した。

特に2018年には打率.306、39本塁打、97打点、10盗塁、出塁率.468と傑出した成績をおさめ、最優秀選手を受賞。同年オフに国内FA権を行使し、巨人に活躍の場を移した。

移籍初年度は打率.292、27本塁打、89打点、12盗塁と安定した数字をマークし、2年連続で最優秀選手に輝いた。

その後も主力として活躍を続け、2024年まで12年連続で2桁本塁打をクリア。

36歳を迎えた2025年は、故障で出遅れて90試合の出場にとどまったが、打率.267、6本塁打、26打点を記録。衰えを感じさせないパフォーマンスを示している。

【了】