ジェフユナイテッド千葉は31日、DF髙橋壱晟との契約を更新し、来シーズンもプレーすることを発表した。

髙橋は1998年4月20日生まれの現在27歳。青森山田高校時代には、第95回全国高校サッカー選手権大会で初優勝の原動力となる活躍を見せた。2017年より千葉に入団。ルーキーイヤーのJ2開幕戦でスタメンデビューを飾ったものの、徐々に出場機会が減少し、2年目はレノファ山口FCへ、3年目はモンテディオ山形へ期限付き移籍。2020年に千葉へ復帰し、背番号を「2」に変更した2023シーズン以降は、不動の右サイドバックとして活躍を続けている。

2025明治安田J2リーグでは全38試合中37試合にフル出場。明治安田J1昇格プレーオフ2025でも両試合にフル出場し、17年ぶりとなる千葉のJ1復帰に大きく貢献していた。

千葉の“鉄人”として名高い髙橋は、契約更新に際し、クラブを通してコメントを発表。ファン・サポーターへの感謝だけでなく、自らのパフォーマンスを振り返った上での現状にも触れ、来季への意気込みを綴った。

「来シーズンもジェフでプレーすることになりました。今シーズン、J1昇格というジェフの長年の目標をやっと達成しました。最高の雰囲気のフクアリで昇格を決められたこと、たくさんの方と喜びを分かち合えたこと、本当に幸せな瞬間でした。ヒリヒリする期間が長くて落ち着かない毎日だったと思いますが、最後の最後まで止まらない大声援をありがとうございました」

「直近の2年間は試合に出続けるために色々な部分で上手くバランスを取っている自分がいました。それが悪いことではないですが、シーズンが終わってから考えていたのはその自分の感覚を壊して、塗り替えていくことが必要だということです。厳しい状況、思い通りにいかないことも承知の上でアップデートにチャレンジしていきたいです」

「どんな状況でも強く頼もしいサポートをよろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えください」

千葉は2025明治安田J2リーグを3位で終えたあと、明治安田J1昇格プレーオフ2025を勝ち抜き、17年ぶりのJ1復帰が決定。来季上半期は明治安田J1百年構想リーグに臨み、シーズン以降後の2026－27シーズンもJ1を舞台に戦う。

【ハイライト動画】ジェフ、昇格POを勝ち抜き悲願のJ1復帰決定