ダルムシュタットは30日、アルビレックス新潟からレンタル移籍で加入していたMF秋山裕紀の買い取りオプションを行使したことを発表。今シーズン終了後に完全移籍に移行となる。

現在25歳の秋山は、2019年に前橋育英高校から新潟へ加入。前橋育英高校から新潟へのレンタル移籍を経て、主力に定着し、公式戦通算141試合で5ゴール9アシストを記録した。今年7月、買い取りオプション付きのレンタル移籍でドイツに活躍の場を移すと、今季はここまで公式戦18試合出場で3ゴールをマークし、MFの主力選手として活躍している。

完全移籍への移行発表に際し、秋山はクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「クラブと街全体にすぐに温かく迎え入れられたと感じました。ダルムシュタットは素晴らしいチームであり、素晴らしい選手たちがいます。チームの一員として、喜びを感じていますし、これまでチームに貢献できたことをうれしく思っています」

「首脳陣の信頼に感謝していますし、完全移籍が決まったこともうれしいです。妻と娘もドイツに合流し、ついに家族全員でここに来ることができました。シーズン後半戦、そしてダルムシュタットでの将来が本当に楽しみです」

また、クラブでスポーツディレクターを務めるポール・ファーニー氏は、「ヒロは、初日からチームに溶け込み、言葉の壁があるにも関わらず、ドイツのサッカーと文化に驚くほど早く適応しました」と述べると、秋山の能力の高さを称賛した。

「ピッチ上では、期待していた通りのクオリティを発揮してくれている。プレス耐性があり、常にボールを欲しがり、試合のテンポをコントロールすることができる。オフ・ザ・ボールのプレーでも進歩しており、ボール奪取能力も着実に向上している」

「今シーズンここまで見せているゴールへの脅威は、日本でこれほど高いレベルにある選手は見たことがない。そのため、ヒロを今季以降もチームに残し、買い取りオプションを行使することに何の疑問もなかった。シーズン後半戦が始まる前に、明確なビジョンを示すには適切なタイミングだった」