福島ユナイテッドFCは30日、横浜FCから元日本代表FW三浦知良が期限付き移籍で加入することを発表した。

期限付き移籍期間は明治安田J2・J3百年構想リーグ終了までの半年間となる。1⽉10日以降にチームに合流予定。2026年2月26日に59歳の誕生日を迎える“キング・カズ”が、自身の保有するJリーグの最年長出場記録および最年長得点記録を塗り替えることができるのか、注目が集まる。

日本代表通算89キャップを刻み、得点数は歴代2位の「55」。ブラジル、イタリア、クロアチア、オーストラリアなどでもプレーし、国内ではヴェルディ川崎、京都パープルサンガ、ヴィッセル神戸でも活躍した。2005年から横浜FCに所属し、2017年3月のJ2でJリーグ最年長「50歳14日」での得点を記録。2021年3月のJ1では、Jリーグ最年長出場記録を「54歳12日」へ伸ばした。

2022年からは出場機会を求めて、JFLの鈴鹿ポイントゲッターズ（現アトレチコ鈴鹿クラブ）に期限付き移籍すると、2ゴールを挙げてJFLの最年長得点記録を「55歳259日」に塗り替えた。さらに2023年にはポルトガルのオリヴェイレンセに電撃加入を果たし、1年半のプレーで同国の最年長出場記録も塗り替えた。2024年夏に帰国し、再び鈴鹿で1年半プレー。JFLの最年長出場記録を「58歳263日」に塗り替えたが、チームは地域リーグ降格の憂き目に遭った。

5年ぶりのJリーグ復帰を果たしたカズは、福島のクラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを示した。

「このたび、福島ユナイテッドFCへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました。まず、福島ユナイテッドFCに所属する選⼿、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全⼒でプレーすることをお約束いたします。サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッドFCの⼀員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を⼀緒に築いていきましょう！」