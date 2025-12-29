福山雅治、BE:FIRST、Saucy Dog、YUKI、King ＆ Prince…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（12月27日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。12月27日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（12月27日（土）付）を発表しました。先週8位から2ランクダウン↓ 12月3日に配信リリースされた6人組バンド・BESPERの新曲が、全国のラジオ局でパワープレイを獲得し、2週連続でランクイン。先週5位から4ランクダウン↓ 12月5日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。HANAは2026年2月にファーストアルバム『HANA』をリリース予定。さらに、3月から初の全国ホールツアーの開催も決定しています。初登場！ こちらは12月24日（水）にリリースされたニューアルバム『STARRING』のリード曲です。初登場！ 12月17日にリリースされたニューシングルで、深緑野分（ふかみどり・のわき）による人気小説を原作とする劇場アニメーション「この本を盗む者は」の主題歌になっています。初登場！ 12月17日にリリースされたアルバム『6IX PIECE』に収録されている楽曲です。2026年10月からアリーナツアー「GENERATIONS LIVE TOUR 2026 “PARALLEL QUEST"」の開催が決定しています。先週2位から3ランクダウン↓ 12月1日にリリースされたシングルが3週連続でランクイン。Official髭男dismは現在、全国ツアー「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM」を開催中。次回は、2026年1月13日（火）、14日（水）に北海道・Zepp Sapporoでおこなわれます。先週3位から1ランクダウン↓ 12月17日にリリースされたミニ・アルバム『カレーライス』に収録されている楽曲が2週連続でランクイン。2026年1月4日（日）には、キャリア最大規模となる大阪府・京セラドーム大阪でのライブ「Saucy Dog DOME LIVE 2026」が控えています。初登場！ 12月20日の放送では、ゲストに高橋優さんが登場！ 同曲も収録されているメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』の制作裏話を語っていただきました。先週1から1ランクダウン↓ 12月8日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。BE:FIRSTは、2026年5月16日（土）、17（日）の2日間に、東京都・味の素スタジアムでライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the BE:ST」の開催が発表されています。そして、今週の第1位は……？初登場！ こちらは12月24日（水）に公開された「映画ラストマン -FIRST LOVE-」の主題歌で、稲葉浩志さんが作詞、福山雅治さんが作曲・編曲・プロデュースを手掛けました。――番組ではほかにも、ゲストパートに名誉伝説のこたにさん（Vo.）、けっさくさん（Gt.）が登場。12月10日にリリースされた新曲「remember」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ