近年の日本球界は多くの選手が海を渡り、メジャーリーグの舞台で活躍を見せている。2025年オフには村上宗隆、岡本和真、今井達也、髙橋光成がポスティングシステムを申請。村上はすでにシカゴ・ホワイトソックスへの入団が決定。3選手の去就にも注目が集まっている。そこで今回は、メジャー志望を表明しているNPB戦士を紹介したい。［1/6ページ］

佐藤輝明（阪神タイガース）

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1999年3月13日（26歳）

・経歴：仁川学院高 - 近畿大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（阪神）

・2025年成績：139試合出場、打率.277（537打数149安打）、40本塁打、102打点、10盗塁

2025年はキャリアハイとなる40本塁打を放つなど、さらなる躍進を見せた佐藤輝明。早ければ来オフ、ポスティングシステムによるメジャー移籍の可能性が浮上している。

近畿大では世代屈指の強打者と高い評価を受け、2020年ドラフト会議では4球団から1位指名。抽選の末、阪神タイガースへの入団が決まった。

ルーキーイヤーからレギュラーに定着し、規定打席に到達。打率.238ながら、24本塁打を放った。

2023年には132試合出場、打率.263、24本塁打、92打点、7盗塁の好成績を記録。左打者としてはNPB史上初となる新人年から3年連続20本塁打をクリアした。

2025年は不動の4番打者に君臨。139試合出場で打率.277、40本塁打、102打点、10盗塁をマークし、打撃2冠（本塁打・打点）を獲得。

さらに、課題となっていた三塁守備も大きく向上、ベストナイン、ゴールデングラブ賞にも選出された。

守備面では三塁だけでなく、外野をこなすことができ、補強ポイントにマッチするメジャー球団も多そうだ。2026年のパフォーマンスにも注目が集まる。

平良海馬（埼玉西武ライオンズ）

[caption id="attachment_244168" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの平良海馬（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／93kg

・生年月日：1999年11月15日（26歳）

・経歴：八重山商工

・ドラフト：2017年ドラフト4位（西武）

・2025年成績：54試合登板（52回2/3）、4勝2敗31セーブ8ホールド、53奪三振、防御率1.71

先発、救援で圧倒的な実績を積み上げている平良海馬。かねてよりメジャーリーグ移籍を希望している選手の1人だ。

八重山商工から2017年ドラフト4位で埼玉西武ライオンズに入団。高卒2年目の2019年にリリーフで頭角を現し、2022年には最優秀中継ぎ投手（35ホールドポイント）を受賞した。

翌2023年には先発に転向すると、23試合（150回）を投げ、11勝7敗、防御率2.40と優秀な数字を残した。

2025年はチーム事情により守護神として起用。同年は54試合登板で4勝2敗31セーブ8ホールド、防御率1.71の活躍を見せ、最多セーブを獲得した。

クローザーとして圧巻の活躍を見せた平良だが、2026年は先発としての起用が見込まれている。

常時150キロ超のストレートに加え、カットボールやチェンジアップなど多様な変化球を操り、メジャースカウトからの評価も高い。

球団では今井達也、髙橋光成に続き、2年連続でポスティングシステム行使が容認されるのか、その行方にも注目が集まる。

杉山一樹（福岡ソフトバンクホークス）

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／107kg

・生年月日：1997年12月7日（28歳）

・経歴：駿河総合高 - 三菱重工広島

・ドラフト：2018年ドラフト2位（ソフトバンク）

・2025年成績：65試合登板（64回1/3）、3勝4敗31セーブ10ホールド、85奪三振、防御率1.82

今シーズン途中からクローザーを担い、最多セーブを獲得した杉山一樹。今オフの契約更改で、将来的なメジャーリーグ挑戦の意向を示した。

駿河総合高卒業後、三菱重工広島に入社。指名解禁を迎えた2018年ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから2位指名を受け、プロ入りを果たした。

プロ入り後は先発として経験を積んだが、思うような結果を残せず。2023年は度重なる故障により、一軍登板なしに終わった。

それでも、翌2024年はリリーフに専念すると、50試合の登板で4勝14ホールド、防御率1.61と大きく飛躍。

2025年はシーズン途中から守護神を任され、自己最多の65試合に登板。3勝4敗31セーブ10ホールド、防御率1.82、奪三振率11.89と傑出した数字を収め、最多セーブに輝いた。

最速160キロのストレート、140キロ台のフォークのコンビネーションで、奪三振を量産。支配的なピッチングを見せており、メジャーの強打者との対戦も見てみたいところだ。

才木浩人（阪神タイガース）

[caption id="attachment_234934" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの才木浩人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／92kg

・生年月日：1998年11月7日（27歳）

・経歴：須磨翔風高

・ドラフト：2016年ドラフト3位（阪神）

・2025年成績：24試合登板（157回）、12勝6敗、122奪三振、防御率1.55

2024年オフの契約更改でメジャーリーグ挑戦の意向を表明し、メジャースカウトからも熱視線を集めているのが、才木浩人だ。

須磨翔風高から2016年ドラフト3位で阪神タイガースに入団。高卒2年目の2018年に6勝を挙げるなど、早くから頭角を現した。

しかし、2020年11月に右肘内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を実施。長期離脱を余儀なくされた。

それでも2022年に一軍復帰し、先発ローテーションに定着。2024年は25試合（167回2/3）を投げ、13勝3敗、4完投3完封、防御率1.83の好成績をおさめた。

さらに2025年は、24試合登板で2勝6敗、防御率1.55をマークし、最優秀防御率のタイトルを戴冠。球界を代表する先発投手へと成長を遂げた。

今オフもポスティングシステムによるメジャー移籍の可能性も取り沙汰されたが、来オフ以降に持ち越しとなった。

海をわたる決断を下すこととなるのか、早くも去就に注目が集まっている。

万波中正（北海道日本ハムファイターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／101kg

・生年月日：2000年4月7日（25歳）

・経歴：横浜高

・ドラフト：2018年ドラフト4位（日本ハム）

・2025年成績：127試合出場、打率.229（420打数96安打）、20本塁打、56打点、3盗塁

2023年オフの契約更改で将来的なメジャーリーグ挑戦を目標に掲げた万波中正。以降は数字を落としているが、身体能力は球界トップクラスと評価されている。

横浜高から2018年ドラフト4位で北海道日本ハムファイターズに入団。高卒4年目の2022年に14本塁打を放ち、飛躍の兆しを見せた。

さらに、翌2023年には141試合出場、打率.265、25本塁打、74打点と大ブレイク。

強肩を活かした外野守備が評価され、同年はベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

2025年は127試合に出場し、打率.229、20本塁打、56打点とやや数字を落とし、守備面でも3年連続でのゴールデングラブ賞を逃した。

それでも、4年連続で2桁本塁打をクリア。走攻守で高い潜在能力を秘めるだけに、2026年は圧倒的なパフォーマンスを示し、MLB挑戦の夢を手繰り寄せたいところだ。

牧秀悟（横浜DeNAベイスターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／97kg

・生年月日：1998年4月21日（27歳）

・経歴：松本第一高 - 中央大

・ドラフト：2020年ドラフト2位（DeNA）

・2025年成績：93試合出場、打率.277（364打数101安打）、16本塁打、49打点、3盗塁

今オフの契約更改で将来的なメジャーリーグ挑戦の意向を表明した牧秀悟。プロ入りから圧倒的な実績を積み上げているだけに、メジャーリーグでも活躍に期待がかかる選手である。

中央大から2020年ドラフト2位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーから二塁のレギュラーに定着した。

同年は137試合出場、打率.314、22本塁打、71打点と新人離れした成績をおさめた。

2023年には全143試合に出場。打率.293、164安打、29本塁打、103打点をマークし、最多安打と打点王を獲得した。

2025年は故障離脱があり、93試合の出場にとどまったが、打率.277、16本塁打、49打点を記録。新人年から安定したパフォーマンスを継続している。

今オフにMLBへ挑戦する村上宗隆や岡本和真に続くことができるか、早くも来オフの去就に注目が集まっている。

【了】