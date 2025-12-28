日本サッカー協会は28日、AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026に臨むUー23日本代表メンバー23名を発表した。
パリ五輪出場権がかかった2024年の前回大会は、決勝でウズベキスタンを下して見事優勝。ロス五輪世代で臨み、今大会連覇を目指す。日本はグループBに入り、シリア（1月7日 日本時間20時30分キックオフ）、UAE（1月10日 日本時間20時30分キックオフ）、カタール（1月14日 日本時間1時30分キックオフ）と対戦する。
なお、28日に海外クラブへの移籍を視野に入れた交渉・準備に入ることが発表された齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）はメンバーから外れている。
▼GK
12 濱崎知康（明治大）
1 小林将天（FC東京）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▼DF
16 小泉佳絃（明治大）
5 市原吏音（RB大宮アルディージャ）
2 梅木怜（FC今治）
21 関富貫太（桐蔭横浜大）
4 永野修都（ガイナーレ鳥取）
3 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
▼MF
8 大関友翔（川崎フロンターレ）
6 小倉幸成（法政大）
7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
10 佐藤龍之介（FC東京）
17 嶋本悠大（清水エスパルス）
14 川合徳孟（ジュビロ磐田）
▼FW
20 古谷柊介（東京国際大）
18 久米遥太（早稲田大）
9 ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
11 横山夢樹（セレッソ大阪）
19 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
▼監督
大岩剛