今大流行している「シル活」「シルパト」と呼ばれるシール集め。実は子どもだけじゃなく、大人の間でも人気が再燃しているのをご存じですか？ なかでも「ボンボンドロップシール」をはじめ、ぷくっと立体感のあるシールが大人気！ この記事では、通販で買えるぷくぷくシールのおすすめを紹介します。

シル活・シルパト・シール交換が大流行中！

今人気の「ぷくぷくシール」って？

「ボンボンドロップシール（略称ボンドロ）」に代表されるぷくぷくシールとは、その名の通りぷっくりとした立体感があり、ツヤ感と丸みのある、まるでキャンディのようなシールのこと。

平成初期に流行していたシールですが、令和の今再注目されており、子供はもちろん、当時を懐かしむ大人もこぞってシール収集・コレクションするのが大ブームに！

現在、サンリオ、ディズニー、たまごっち、スヌーピー、ちいかわなど、人気キャラクターのシールはネットでも予約購入でしか手に入らなかったり、価格が高騰傾向にあったりします。

【エキスパートのコメント】

とくに今人気なのは「サンリオ」と「たまごっち」で、どこも売り切れ。入手がとっても困難です...（40代男性）

【エキスパートのコメント】

今は大人も子供もシール交換が大ブーム！ ただ学校ではシール交換を禁止されている場合も多く、放課後公園や友達の家でやっている子も多いようです。（40代女性）

人気のシール帳ってどんなの？ スマホケースをデコるのも可愛い♡

ぷくぷくシールをコレクションするのに欠かせない「シール帳」。色々なデザインが販売されていますが、なかでもシールがきれいにみえるクリアタイプが人気の傾向です。

シール帳に貼ってコレクションを楽しむほか、スマホケースをデコレーションするのも人気。100均のスマホ用クリアケースにお好きなシールを貼れば、ぷっくりと立体感のある可愛いオリジナルのスマホケースが手軽に作れちゃいます！

ボンボンドロップシールはどこで買える？ 狙い目店舗は？

店頭の場合は、ロフトや東急ハンズ、PLAZA、ドン・キホーテなどの雑貨店で販売していますが、発売直後に売り切れになってしまうことも珍しくありません。発売日当日の開店時を狙って買いにいくか、土日に抽選券の配布をしている店舗もあるので要チェック。



上記以外だと、「キディランド」「イオン」「ヴィレッジヴァンガード」「サンスター文具」「アベイル（しまむら系列）」「バースデイ（しまむら系列）」「オリンピア（ららぽーとなどに店舗あり）」「パティズ（イオンなどに店舗あり）」「ピクニック（原宿の竹下通りなどに店舗あり）」は比較的在庫が見つかりやすいです。



このほか「ビックカメラ」「ヨドバシカメラ」「ヤマダ電機」の家電量販店の文具コーナーも狙い目。



欲しいキャラクターが決まっている場合は、サンリオショップやちいかわらんどなどの公式ショップに行き、探してみるのもおすすめです。

【エキスパートのコメント】

店舗の場合、土日より平日の方が在庫があることが多い印象です。このほか、一部のセブンイレブンでも販売しているみたいです。見つけたらラッキー！（40代女性）

【エキスパートのコメント】

最近、クーリアはネットで抽選販売をしています。（※クーリアの公式Xやインスタで告知されます）数分で売り切れ続出なので、素早くアクセスするのがおすすめです！（30代女性）