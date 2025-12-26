Jリーグは26日、明治安田百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節および第2節の詳細日程を発表した。

既に明治安田百年構想リーグはJ1およびJ2・J3の両カテゴリーともに、地域リーグラウンド各節の対戦カードおよび開催候補日が発表されていた。今回、開幕節および第2節の開催日、キックオフ時間、会場が正式に決定した。

明治安田J1百年構想リーグ・EASTグループは、2月6日に『日産スタジアム』で開催される「横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビア」の“金J”をもって幕が上がる。WESTグループでも“金J”が2試合組まれており、2月7日には『ヤンマースタジアム長居』にて「セレッソ大阪vsガンバ大阪」の“大阪ダービー”が予定されている。

明治安田百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節および第2節の詳細日程は下記の通り。

◆【明治安田J1百年構想リーグ・EASTグループ】

■第1節

▼2月6日（金）

19：00 横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビア（会場：日産ス）

▼2月7日（土）

13：00 ジェフユナイテッド千葉vs浦和レッズ（会場：フクアリ）

13：30 FC東京vs鹿島アントラーズ（会場：味スタ）

▼2月8日（日）

15：00 川崎フロンターレvs柏レイソル（会場：U等々力）

16：00 東京ヴェルディvs水戸ホーリーホック（会場：味スタ）

■第2節

▼2月14日（土）

14：00 FC町田ゼルビアvs水戸ホーリーホック（会場：Gスタ）

15：00 鹿島アントラーズvs横浜F・マリノス（会場：メルスタ）

15：00 FC東京vs浦和レッズ（会場：味スタ）

▼2月15日（日）

13：00 ジェフユナイテッド千葉vs川崎フロンターレ（会場：フクアリ）

14：00 柏レイソルvs東京ヴェルディ（会場：三協Ｆ柏）

◆【明治安田J1百年構想リーグ・WESTグループ】

■第1節

▼2月6日（金）

19：00 京都サンガF.C.vsヴィッセル神戸（会場：サンガS）

19：00 V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島（会場：ピースタ）

▼2月7日（土）

16：00 セレッソ大阪vsガンバ大阪（会場：ヤンマー）

▼2月8日（日）

13：05 アビスパ福岡vsファジアーノ岡山（会場：ベススタ）

14：00 名古屋グランパスvs清水エスパルス（会場：豊田ス）

■第2節

▼2月13日（金）

19：00 ヴィッセル神戸vsV・ファーレン長崎（会場：ノエスタ）

▼2月14日（土）

14：00 清水エスパルスvs京都サンガF.C.（会場：アイスタ）

14：00 サンフレッチェ広島vsファジアーノ岡山（会場：Eピース）

▼2月15日（日）

15：00 アビスパ福岡vsセレッソ大阪（会場：ベススタ）

16：00 ガンバ大阪vs名古屋グランパス（会場：パナスタ）

◆【明治安田J2・J3百年構想リーグ・EAST－Aグループ】

■第1節

▼2月7日（土）

14：00 栃木シティvsベガルタ仙台（会場：CFS）

14：00 横浜FCvsモンテディオ山形（会場：ニッパツ）

14：00 湘南ベルマーレvsブラウブリッツ秋田（会場：レモンS）

▼2月8日（日）

14：00 栃木SCvsヴァンラーレ八戸（会場：カンセキ）

14：00 SC相模原vsザスパ群馬（会場：ギオンス）

■第2節

▼2月14日（土）

14：00 ザスパ群馬vsヴァンラーレ八戸（会場：正田スタ）

14：00 横浜FCvsベガルタ仙台（会場：ニッパツ）

14：00 湘南ベルマーレvsSC相模原（会場：レモンS）

▼2月15日（日）

14：00 栃木SCvsモンテディオ山形（会場：カンセキ）

14：00 栃木シティvsブラウブリッツ秋田（会場：CFS）

◆【明治安田J2・J3百年構想リーグ・EAST－Bグループ】

■第1節

▼2月7日（土）

14：00 RB大宮アルディージャvs松本山雅FC（会場：NACK）

14：00 ヴァンフォーレ甲府vs福島ユナイテッドFC（会場：JITス）

14：00 ジュビロ磐田vsAC長野パルセイロ（会場：ヤマハ）

▼2月8日（日）

13：30 藤枝MYFCvsFC岐阜（会場：藤枝サ）

14：00 いわきFCvs北海道コンサドーレ札幌（会場：ハワスタ）

■第2節

▼2月14日（土）

14：00 RB大宮アルディージャvs北海道コンサドーレ札幌（会場：NACK）

14：00 ヴァンフォーレ甲府vsAC長野パルセイロ（会場：JITス）

14：00 藤枝MYFCvs松本山雅FC（会場：藤枝サ）

▼2月15日（日）

13：00 いわきFCvs福島ユナイテッドFC（会場：ハワスタ）

14：00 FC岐阜vsジュビロ磐田（会場：長良川）

◆【明治安田J2・J3百年構想リーグ・WEST－Aグループ】

■第1節

▼2月7日（土）

14：00 奈良クラブvs徳島ヴォルティス（会場：ロートF）

▼2月8日（日）

13：05 愛媛FCvsアルビレックス新潟（会場：ニンスタ）

14：00 FC大阪vsカマタマーレ讃岐（会場：花園）

14：00 FC今治vsツエーゲン金沢（会場：アシさと）

14：00 高知ユナイテッドSCvsカターレ富山（会場：ギケンス）

■第2節

▼2月14日（土）

14：00 奈良クラブvsFC今治（会場：ロートF）

▼2月15日（日）

14：00 FC大阪vs高知ユナイテッドSC（会場：花園）

14：00 カマタマーレ讃岐vsカターレ富山（会場：県立丸亀）

14：00 徳島ヴォルティスvsアルビレックス新潟（会場：鳴門大塚）

14：00 愛媛FCvsツエーゲン金沢（会場：ニンスタ）

◆【明治安田J2・J3百年構想リーグ・WEST－Bグループ】

■第1節

▼2月7日（土）

14：00 ギラヴァンツ北九州vsガイナーレ鳥取（会場：ミクスタ）

▼2月8日（日）

13：00 ロアッソ熊本vsレノファ山口FC（会場：えがおS）

14：00 大分トリニータvsレイラック滋賀FC（会場：クラド）

14：00 鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎（会場：白波スタ）

14：00 FC琉球vsサガン鳥栖（会場：沖縄県陸）

■第2節

▼2月15日（日）

14：00 レノファ山口FCvsレイラック滋賀FC（会場：みらスタ）

14：00 サガン鳥栖vsロアッソ熊本（会場：駅スタ）

14：00 大分トリニータvsギラヴァンツ北九州（会場：クラド）

14：00 テゲバジャーロ宮崎vsガイナーレ鳥取（会場：いちご）

14：00 鹿児島ユナイテッドFCvsFC琉球（会場：白波スタ）

【ハイライト動画】2025年のJ1王者は鹿島アントラーズ！