ディーピーエヌが運営するDPNブックスの人気作『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』(著：上田俊衣)を原作とした、主演・足立梨花の縦型ショートドラマ「ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～」について、12月26日0時より縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて独占配信がスタートした。

ストーリー

新しい職場にやってきた、真面目で気弱そうな外見の小野はすみ(足立梨花)。そこでは、女帝と呼ばれている中村綾乃(川面千晶)に誰も逆らえず、彼女により日常的にイジメが行われていた。そして不運にもイジメのターゲットとなってしまったはすみ。辛い日々に耐えきれなくなる…と思われていたのだが、このイジメをきっかけに隠していたはすみの本性が現わになっていく…。

キャスト・原作者 コメント

小野はすみ役：足立梨花

このたび『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』で主演させていただくことになりました、足立梨花です。

縦型のショートドラマは初めてで、なにもかも撮影が新しく感じました。

今回私が演じたはすみさんはとても気になる存在で、どうしてはすみさんはこう思ったのか、なぜこうなったのか、そんなことを考えるのが面白くもありました。

個性的なメンバーもたくさん出るので、ぜひ楽しんでみていただきたいです。

原作者：上田俊衣先生

ショートドラマ化､嬉しいです!

素敵な俳優の方々や監督､スタッフの皆さんのプロの撮影を見学させて頂いたのですが…物語をつくる情熱と緊張感に圧倒され､素晴らしい体験をさせて頂きました。

「はすみ」はサイコパスですが､私はいつも彼女をスーパーヒーローだと思って描いています。

はすみが探し続ける「愛」の世界を、ぜひ実写でも体験して頂ければ嬉しいです｡

私も一人のドラマのファンとして楽しく視聴させて頂きます!

また、めちゃコミックにて、『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』がお特に読めるキャンペーンを実施中。2026年1月30日まで、1話～5話が無料、6話～80話は毎日無料(1日2回チャージ／1チャージ3話)。

さらに「なにとぞ編集部公式X」にて、オリジナルデザインのQUOカードPay＆著者サイン入りキャンバスボードプレゼントキャンペーンも1月13日18時より実施する。