コスモエネルギーホールディングスの「SAF」(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)をテーマにしたテレビCMが、CM総合研究所が主催する「BRAND OF THE YEAR 2025」にて「消費者を動かしたCM展開」を受賞した。

「みんなの空に新エネルギー。」持続可能な航空燃料 SAF

同社は2025年4月に賀来賢人さんが出演するテレビCM「SAFの音」篇の放映を開始した。

コスモエネルギーグループが国内で初めて量産化を実現したSAFについて、使用済み食用油からSAFが作られることを「みんなの空に新エネルギー。」のメッセージと共に伝え、消費者に広く知ってもらうことを目指した。今回の受賞は、こうした同社のCM展開が高く評価されたものだ。

「消費者を動かしたCM展開」は、CM総合研究所が消費者3,000人に毎月実施している「CM好感度調査」において上位にランクインし、優れたCM展開によって業績の向上に貢献した銘柄に贈られる広告賞。

2025年度は対象期間にオンエアされた全6,596銘柄、1万3,937作品のうち、148銘柄が「消費者を動かしたCM展開」に選ばれた。

今回の受賞を受け同社は、「今後も、テレビCMをはじめとする様々なコミュニケーション活動を通じ、皆さまの『ココロも満タンに』するコスモエネルギーグループの取り組みを伝えてまいります」とコメントしている。

■CM概要

タイトル：「SAFの音」篇(30秒)

放映開始日：2025年4月4日

出演：賀来 賢人

メッセージコピー：「みんなの空に新エネルギー。」



■BRAND OF THE YEAR 2025について

CM総合研究所が年間を通じて実施する「CM好感度調査」の結果をもとに、生活者からの支持度やブランド価値への貢献度を総合的に評価し、優れたCM展開を部門ごとに表彰する広告賞。同社が受賞した「消費者を動かしたCM展開」は、その部門のひとつで、生活者の評価が高く、企業活動への貢献が認められたCMに贈られる。

〈調査概要〉

調査対象：2025年度のCM展開(東京キー5局)：2,648社／6,596銘柄／13,937作品

集計期間：2024年11月度〜2025年10月度(2024年10月20日〜2025年10月19日)

調査方法：関東一都六県在住の一般モニター男女3,000人の「月例CM好感度調査」12カ月分より集計