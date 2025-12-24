GCストーリーは12月23日、「戸建て住宅居住者の家計防衛策に関する調査」の結果を発表した。調査は12月3日～5日、庭または駐車スペースのある戸建て住宅に住む20代～60代の男女343名を対象に、インターネットで行われた。

はじめに、「昨今の物価高騰を受けて家計の負担を減らすための工夫や対策をする必要性を感じていますか?」と質問したところ、8割以上が「非常に感じている」(38.5%)、「やや感じている」(41.7%)と回答した。

そこで、家で行っている家計防衛策を教えてもらったところ、主に「こまめに照明を消すこと・LEDへの変更」(56.0%)や「エアコンの設定温度の調整」(49.3%)に取り組んでいる人が多く、次いで「窓の断熱対策(カーテンや二重窓など)」(24.8%)が続いた。

次に、自宅の庭や駐車スペースを活用した家計防衛策を教えてもらったところ、最も多かったのは「家庭菜園」で17.2%。次いで「雨水タンクなどを活用し、水道代を削減する」(8.2%)、「空きスペースを貸し出し、副収入を得る」(6.1%)が上位となり、何かしらの対策を行っている人の半数以上(55.0%)が、現在実施している家計防衛策に「効果を感じている(とても+ある程度)」ことがわかった。

一方、「行っていない」(68.2%)と回答した人はおよそ7割。理由を聞くと、「導入費用が高そうなイメージがあるため」(23.1%)、「自宅の駐車スペースではできないと思っている」(20.1%)、「手間がかかりそうだから」(20.1%)が上位にあがった。