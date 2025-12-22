今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）～12月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）～12月28日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週はプチラッキーが起こる予感。周りの人には言えないけれど、うれしい気持ちが続くようです。その気持ちをパワーに変えて、ちょっと面倒な物事も済ませてしまうと良いでしょう。恋愛面は、2人だけの秘密ができるなど、相手との縁が深まりそう。デートするなら夕方からがおすすめ。ロマンチックなプランを考えてみて。いろんな人と知り合う機会がありそう。さり気ない会話からビジネスチャンスが生まれることも。自分のアピールポイントを整理しておくと良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。