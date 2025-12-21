アジアサッカー連盟（AFC）は21日、『AFCネーションズリーグ』を導入する方針を明らかにした。AFCは加盟するサッカー協会の発展機会を高め、持続可能な国際試合の枠組みを確立するための一環として、同大会を実施するようだ。

AFCは、アジアにおけるサッカーの発展という長期的なビジョンに基づき質の高い育成を提供することに注力しているが、対戦相手の制限、開催のコストの上昇、ロジスティクスの複雑化により、FIFAインターナショナルマッチウィンドウの有効活用が困難になっていると懸念。そこで、新大会の導入によって、レベルの近い相手との対戦で競技バランスを促進し、FIFAカレンダーの安定化と運営コストの効率化を図るという。

なお、具体的な大会フォーマットやスケジュールに関しては、順次発表されていく模様だ。

AFCのダトゥク・セリ・ウィンザー・ジョン事務総長は、『AFCネーションズリーグ』の構想について、以下のように述べた。

「AFCネーションズリーグは、47加盟協会の発展を支援する我々の継続的な取り組みにおいて、重要な一歩となります。FIFAの国際試合期間内に、より安定したスケジュールと明確なインセンティブを備えた大会プラットフォームを導入することで、質の高い試合を継続的に開催するとともに、代表チームが直面するロジスティクスやコスト関連の課題に対処できます」

「スポーツ面での利益に加え、ネーションズリーグ開催への強い関心と需要の高まりも商業パートナーから確認しています。ファン、放送局、関係者に対し、より魅力的なサッカーを提供できると信じています」

すでに欧州では2018年からネーションズリーグが開催されており、アフリカサッカー連盟のパトリス・モツェペ会長も20日、『アフリカネイションズリーグ』の創設を発表。同大会は2029年から行われる見通しとなっている。