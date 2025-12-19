日本野球機構は19日、2026年の春季非公式試合（オープン戦）の日程を発表。オープン戦は2月21日（土）〜3月22日（日）まで計101試合を予定している。

プロ野球シーズン開幕へ向けた最終調整の場となるオープン戦。開幕戦は楽天－ロッテ（金武）、中日－阪神（北谷）、DeNA－広島（宜野湾）、巨人－ヤクルト（那覇）の4試合となっている。

また、2月25日（水）〜3月1日（日）にかけて『2026球春みやざきベースボールゲームズ』の開催も発表されている。