クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、日本代表MF鎌田大地の状態について言及した。17日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

フランクフルト時代の“恩師”でもあるグラスナー監督のもと、今やクリスタル・パレスに欠かせぬ存在となっている鎌田。在籍2年目の今シーズンはひざの負傷でプレミアリーグ開幕から2試合を欠場したものの、その後は14試合連続でスタメンに名を連ね、中盤で好守に渡って存在感を放っている。

現地時間14日に行われた第16節マンチェスター・シティ戦（0－3●）にも先発出場した鎌田だが、60分過ぎに右ハムストリングを抑えてピッチに座り込み、そのまま負傷交代。苦悶の表情を浮かべ、足を引き摺りながらピッチを後にした日本代表MFについて、グラスナー監督は試合後に「ハムストリングのケガだ。膝を過度に伸ばした結果、ハムストリングが伸び切ってしまった。数週間ほど欠場する見込みだ」と言及していた。

状態に注目が集まっていた鎌田だが、しばらくの間戦列を離れることになりそうだ。グラスナー監督はヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第6節クオピオン・パロセウラ（フィンランド）戦の前日会見にて次のように明言している。

「深刻なハムストリングの負傷だ。少なくとも8週間から10週間は離脱することになるだろう。これは我々が望んでいることではないが、サッカーにはこうしたことが付き物だ。試合を重ねれば様々なことが起こる。通常の筋肉損傷ではなく、着地の体勢を起因とするものだ。彼は全身を過度に伸ばし、体重を前方にかけすぎてしまった。彼は普段筋肉の損傷を負うことはない。しかし、残念ながら、これも試合の一部なんだ」

クオピオン・パロセウラ戦2日後にはリーズとのプレミアリーグ第17節を戦い、さらにその3日後にはアーセナルとのカラバオ・カップ準々決勝が控えているクリスタル・パレス。年末年始にかけて過密日程が続く中、中盤の主軸を失うこととなってしまった。