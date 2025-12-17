豊かな自然、非日常を味わえる“名旅館”の数々…静岡県伊豆市の魅力と“ふるさと納税 返礼品”を紹介

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。12月13日（土）の放送は、静岡県伊豆市の魅力や“ふるさと納税”返礼品について、伊豆市役所 企画財政課 ふるさと納税係の安西航太さんに話を伺いました。

佐原：伊豆半島の中央部に位置する静岡県伊豆市は、車で東京から約1時間45分で行ける身近な距離にありながら、豊かな自然と数々の名旅館が存在します。今回は、伊豆市の安西さんに名旅館の魅力と、力を入れている“ふるさと納税”について伺います。

安西：伊豆市は、海や山、温泉の豊かな自然に恵まれ、古くから多くの文人墨客が訪れた歴史のある土地です。この風土と歴史に育まれ、非日常の極上な時間と最高のおもてなしを提供する名旅館が数多く存在しています。特に修善寺温泉や天城の山々に抱かれた温泉地では、その伝統が今も脈々と受け継がれています。

そんな伊豆市には、世界的な旅行ガイドブック・ミシュランガイドで最高評価にあたる「3ミシュランキー」を獲得している名旅館「あさば」をはじめ、ミシュランで高評価を得ている旅館や、非日常を味わえる隠れ家的な旅館が複数あります。伝統を重んじ、細部にまで行き届いたおもてなしは、日本国内だけでなく、世界中のお客さまを魅了しています。

伊豆市では、名旅館が守り伝えてきた伝統文化と、おもてなしの精神の継承に力を入れており、ふるさと納税は、この旅館文化の維持を支える大きな柱となっています。「宿泊券」の返礼品は、皆さまに伊豆の極上のくつろぎを体験いただく機会をご提供し、同時に伊豆のおもてなしの文化を守り続ける応援につながります。ぜひ、ふるさと納税を通じて、伊豆の本物の癒やしに触れてみてください。皆さまの応援、よろしくお願いいたします。

佐原：ふるさと納税で、伊豆の数々の名旅館が提供する極上のおもてなしを体験できるのは非常に魅力的ですね。

