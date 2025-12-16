FA（フリーエージェント）によって選手が移籍した場合、注目の的となるのが人的補償だ。実績十分、あるいは将来を期待される選手が移籍するなど、数々のドラマが誕生してきた。中でもFAで多数の選手を獲得してきた読売ジャイアンツでは、過去にまさかの人物が移籍した事例もあった。そこで今回は、FAの人的補償で移籍した巨人の歴代選手を紹介する。［1/6ページ］

川邉忠義

・投打：右投右打

・身長／体重：193cm／95kg

・生年月日：1968年4月30日

・経歴：秋田工 - 川崎製鉄千葉

・ドラフト：1989年ドラフト2位（巨人）

NPBでFA制度が始まって以降、人的補償の移籍第1号となったのが川邉忠義だ。

秋田工で夏の甲子園出場を経験し、卒業後は社会人野球の川崎製鉄千葉（現：JFE東日本）でプレー。日本代表としての経験も重ねた実力者は、ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団した。

しかし、一軍での登板機会を得られないまま年月が過ぎ、1995年に河野博文（日本ハム）がFA移籍を表明。巨人への入団が決まり、川邉は人的補償として日本ハムファイターズ（現・北海道日本ハム）に移籍となった。

移籍1年目の1996年、初の一軍登板を果たすと、同年は最終的に17試合に登板。防御率4.89と満足のいく成績ではなかったが、プロ初勝利もマークした。

ただ、右ひじの状態が思わしくなかった1997年、一軍登板もないまま戦力外通告。その後はNPBでのプレーが叶わず、ユニフォームを脱ぐことになった。

