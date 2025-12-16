アヤックスは16日、日本代表DF冨安健洋の獲得を発表した。契約期間は2026年6月30日までの半シーズン。背番号は「32」を着用する。

冨安は、今年7月にアーセナルと双方合意の上での契約解除が発表され、現在に至るまで無所属の状態が続いていたが、今月中に入りアヤックス加入の可能性が浮上。交渉は進展し、現地メディア『De Telegraaf』などは「現地時間16日にメディカルチェックが行われる予定」と報じていた。



そしてクラブは冨安の加入を発表。マライン・ビューカーFD（フットボール・ディレクター）は以下のように述べ、同選手への期待を寄せている。

「タケヒロは複数のトップリーグで豊富な経験を持つ優れたDFであることを証明してきた。彼は知性があり、両足を使うこともできる。スカウト部門とコーチング陣とともに、ここ数週間は多くの映像を確認してきたが、全員が期待に胸を膨らませている。彼の負傷歴も重要な考慮事項だったが、彼は回復に尽力し、メディカルスタッフも綿密な評価を行った。就労許可が下り次第、すぐにトレーニングに参加するだろう」

「試合での鋭さを取り戻すにはまだ時間がかかると思うが、すぐにコンディションを戻すと確信している。契約に関しても良好な協力関係を築くための良い方法を見つけた。タケヒロの加入で、比較的若いながらも才能豊かなチームに短期間でよりバランスをもたらす選手となると期待している」

現在27歳の冨安はアビスパ福岡、シント・トロイデン、ボローニャを経て、2021年夏にイングランドの名門アーセナルに完全移籍で加入。同クラブではサイドバックを中心に活躍。安定感のある守備を披露していたが、度重なる負傷に悩まされ、昨シーズンはリーグ戦でわずか1試合の出場にとどまっていた。