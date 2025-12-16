毎日の移動、ただの手段になっていませんか？「移動も、スタイルの一部に。」そんなあなたの願いを叶える特別な一台が、この冬、私たちを魅了します。株式会社ブレイズから、人気電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」に、国内職人仕上げの限定10台「Clay Edition（クレイ エディション）」が登場しました。アースカラーが都会に溶け込み、あなたのファッションを一層引き立てるこの電動アシスト自転車は、まさに「究極の洗練」を体現しています。私も試して、そのデザインと機能性の融合に驚きました！この記事では、この特別な一台の魅力と、手に入れるべき理由を徹底解説します。

一目惚れ必至！「クレイ エディション」の洗練された魅力

初めて「クレイ エディション」の画像を目にした時、私は思わず「美しい！」と声を上げてしまいました。その最大の魅力は、やはりトレンド感溢れるアースカラーのフレームです。

都会に溶け込む、温かみのあるアースカラー

まるで陶器のような温かみのあるベージュは、ファッションやインテリアで今最も注目されている色味の一つ。街を走れば周囲の景色に溶け込みつつも、その存在感をしっかりと主張する、絶妙なバランスが魅力です。カジュアルな服装にも、少しきちんと感のあるスタイルにも自然に馴染むので、「今日の私」に合わせて自転車を選ぶ、なんて悩みも吹き飛びそうですね。

国内職人技が光る特別な塗装

さらに驚くべきは、この特別モデルのカラーが国内の職人による塗装が施されている点です。ジャパンクオリティの細やかな仕上げは、単なる乗り物としてだけでなく、まるで工芸品のような価値を感じさせます。都会の喧騒にも、穏やかな自然の中にもすっと溶け込む、洗練されたアースカラーが、きっとあなたの日常をより豊かでスタイリッシュなものに変えてくれるはずです。

デザインだけじゃない！「スタイル e-バイク」の実力

「スタイル e-バイク」は、その名の通りデザインへのこだわりが強い電動アシスト自転車ですが、実用性も一切妥協していません。見た目の美しさと機能性が見事に両立された、まさに理想の一台です。

届いてすぐ乗れる！組み立て済み＆リヤキャリア標準装備

特別モデルである「クレイ エディション」は、届いてすぐに乗り出せる組み立て済みの状態でお届けされます。面倒な組み立て作業は不要で、箱から出したらすぐに新しい相棒とのサイクリングを楽しめるのは嬉しいポイント。（※防犯登録はご自身で行う必要があります）

さらに、リヤキャリアが標準装備されている点にも注目です。日常のお買い物はもちろん、少し遠出をしてカフェ巡りをする際にも、荷物をスマートに積載できます。「移動も、スタイルの一部に。」というコンセプトを体現するように、見た目の美しさと機能性が見事に両立されています。

快適な長距離走行を支えるバッテリーとアシスト機能

電動アシスト自転車を選ぶ上で、バッテリー性能は非常に重要ですよね。「スタイル e-バイク」は、1回の充電で最大85kmもの走行が可能。これなら通勤・通学はもちろん、休日のちょっとした遠出やサイクリングもバッテリー残量を気にせず楽しめそうです。バッテリーは取り外し可能なので、自宅やオフィスで手軽に充電できます。

さらに、シマノ製7段変速ギアと3つのアシストモードを搭載。坂道や向かい風など、状況に合わせて最適なギアとアシストレベルを選べるので、どんな道でも快適なライディングをサポートしてくれます。極太ファットタイヤと丸みを帯びた特徴的なフレームデザインも、このシリーズの大きな特長です。

安心・安全へのこだわり：MTBサスペンションとLEDライト

「スタイル e-バイク」は、MTBサスペンションを搭載。これにより、段差や荒れた路面での衝撃を吸収し、安定した走行を実現します。極太タイヤと相まって、まるでふわふわと浮いているかのような快適な乗り心地を体験できるでしょう。夜間走行も安心な大型のLEDライトも標準装備。デザイン性だけでなく、安全面にもしっかりと配慮されているのは、日常使いを考える上で非常に重要なポイントですね。電動アシスト自転車なので、ヘルメットの着用は「努力義務」となっています。安全のためにも、着用を検討することをおすすめします。

希少な限定モデルを手に入れるには？

この特別な「クレイ エディション」は、まさに「移動も、スタイルの一部に。」を体現する一台。その希少性と価値についてご紹介します。

価格と、その価値

特別カラー「クレイ エディション」の価格は、￥298,000（税込 ￥327,800）です。（組立て＋リヤキャリア込み、配送費用は別途）

標準モデル「スタイル e-バイク」の価格が￥225,454（税込 ￥248,000）であることを考えると、特別塗装、組み立て済み、リヤキャリア標準装備といった付加価値を考慮すれば、この限定モデルは十分にコストパフォーマンスが高いと感じます。何より、この洗練されたデザインと希少性は、価格以上の価値をもたらしてくれるのではないでしょうか。

10台限定！販売期間と購入方法

この特別な「クレイ エディション」は、限定10台のみの販売です。販売期間は2025年12月15日（月）から2025年12月31日（水）まで。この短い期間を逃すと、二度と手に入らないかもしれません。

購入は、ブレイズ公式ECサイトから可能です。詳細な購入ページは記事末尾の「関連情報」をご確認ください。

【注意事項】

* 他のキャンペーンとの併用はできません。

* 車体は組み立て済みの状態でお届けします。

* リヤキャリアは標準装備となり、不要の場合でもお値引きはできません。

* 掲載画像の色味と実際の製品は異なる場合があります。

* 配送費用は都道府県により異なります（本社での引き取りの場合は不要）。

* 国内職人による塗装のため、お届けまでに通常より時間がかかる場合があります。お届け日：2026年2月末頃順次発送予定（最大2～3週間の遅れの可能性あり）

電動モビリティの未来を切り拓く「株式会社ブレイズ」

今回の「スタイル e-バイク」を世に送り出す株式会社ブレイズは、電動モビリティの分野で多岐にわたる製品を展開している企業です。立ち乗りEVバイク、折り畳みEVバイク、EV3輪トライク、そして軽キャンピングカーに至るまで、私たちの「移動」をより楽しく、便利にするための挑戦を続けています。MTG（東証グロース市場上場）のグループ企業である点も、その技術力と信頼性の証と言えるでしょう。

まとめ：あなたの日常を彩る特別な一台を

限定10台という希少性、国内職人による特別な塗装、そして「スタイル e-バイク」が持つ高い機能性。この「クレイ エディション」は、まさに「移動も、スタイルの一部に。」を体現する一台です。

この冬、あなただけの特別な電動アシスト自転車を手に入れて、新しい移動体験を始めてみませんか？ きっと、毎日のお出かけが今まで以上に楽しく、豊かな時間になることでしょう。このチャンスを逃さず、ぜひ公式ECサイトをチェックしてみてくださいね。

関連情報

* 【クレイ エディション】購入ページ: https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000667

* ブレイズ公式サイト: https://www.blaze-inc.co.jp/

* 「スタイル e-バイク」公式サイト: https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。