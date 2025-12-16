「あびる優の当て馬」発言の真相、ご存知ですか？

RIZIN旗揚げの舞台裏で何が起こっていたのか――。今、その衝撃の秘話がABEMAの特典映像で明かされ、格闘技ファンの間で大きな話題を呼んでいます。単なる試合中継に留まらない、RIZINの歴史と熱狂を全身で体感できる大晦日イベントの全貌に迫ります！

大晦日の夜、格闘技の祭典が再び！

2025年12月31日（水）、さいたまスーパーアリーナで繰り広げられる『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』は、まさにRIZIN10周年の集大成を飾るにふさわしい一大イベントです。

RIZIN10周年を飾る『師走の超強者祭り』

フェザー級、ライト級、女子スーパーアトム級、バンタム級、フライ級の“5大タイトルマッチ”を筆頭に、豪華な対戦カードがずらり。朝倉未来選手 vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手、ホベルト・サトシ・ソウザ選手 vs 野村駿太選手といった注目の一戦から、クレベル・コイケ選手 vs ヴガール・ケラモフ選手、斎藤裕選手 vs YA-MAN選手といった因縁の対決まで、想像するだけで鳥肌が立ちます。

RIZINが築き上げてきた歴史と、今をときめくトップファイターたちの激突。今年の年越しは、格闘技の興奮と感動で、心ゆくまで彩られてみませんか？

衝撃の舞台裏！『ボクらのRIZIN』で明かされる秘話

今回のABEMA PPV購入の最大の魅力は、試合中継だけにとどまらない、RIZINの歴史を深く掘り下げる「特典映像」にあると私は確信しています。特に注目すべきは、ABEMA PPVの購入者全員が視聴できる特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）です。

榊原CEO、所英男選手らが語る黎明期

現在YouTubeで冒頭5分が特別公開されている「#1〜黎明期〜」は必見です。RIZINの生みの親である榊原信行CEO、PRIDE時代から格闘技映像の第一線で活躍し続けるRIZIN総合演出の佐藤大輔氏、そしてRIZIN旗揚げから参戦している「闘うフリーター」こと所英男選手という、この上ない豪華な面々が、RIZINの旗揚げ秘話や、過去の格闘技イベントとの関係性を赤裸々に語り尽くします。

榊原CEOが佐藤氏を「この男がいなければ、PRIDEも、DREAMも、そしてRIZINも、きっとここまで多くの人に愛されてこなかった」と評する言葉は、彼の格闘技界における影響力の大きさを物語っています。佐藤氏が語る「敵がいると引き立つ」という言葉は、PRIDEがK-1やUWF、RINGSのカウンターとして存在したという考察に、深く頷きました。

そして、所英男選手が登場した際には、佐藤氏から「あびる優の当て馬ですよ」と辛辣かつユーモアに富んだ一言が飛び出し、スタジオは爆笑の渦に。2015年のRIZIN旗揚げ大会で才賀紀左衛門選手に勝利した所選手に対し、榊原CEOが「勝ったところでスポットライト浴びずに、メディアはリングサイドで大声を上げていたあびる優ちゃんに食いつく」と当時を回想する場面は、正直言って、「そんなことまで話してくれるの！？」と驚きました。これはもう、本編を全編見ずにはいられないですよね！

この「ボクらのRIZIN」は全3話構成で、RIZINの「黎明期」「成長期」「拡大期」を、榊原CEOを中心に様々な選手が振り返ります。RIZINがどのようにして今の地位を築いてきたのか、その熱い歴史を紐解くタイムカプセルのようなこの特典映像は、格闘技ファンにとって最高の「お年玉」になるでしょう。

ファン心をくすぐる「応援チケット」と限定特典

さらに、ABEMAでは「朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」も用意されています。

これらのチケットを購入すると、各選手のデジタル＆実物版の「オリジナル限定シール」と「ライコレ限定カード」が特典として付いてきます。推しを直接応援できるだけでなく、手元に記念品が残るというのは、ファン心理をくすぐる嬉しい計らいですよね。デジタル特典はすぐに受け取れ、実物特典は後日郵送されるとのこと。これはコレクションしたくなります！

また、PPV購入者全員には、激闘をデザインした「RIZINカードコレクション 特別限定カード（デジタル特典）」もプレゼントされます。こちらも忘れずにゲットしたいですね。

RIZIN大晦日を最大限に楽しむ購入ガイド

「RIZIN師走の超強者祭り」のABEMA PPVチケットは、販売期間によって価格が変わります。賢く購入して、お得に熱狂を味わいましょう！

賢く選ぶ！PPVチケットの種類と価格

チケットの種類 販売期間 価格（税込） アプリ購入手数料 購入特典 前売りチケット 2025年12月4日（木）12時～12月30日（火）23時59分 7,500円 700円 ①RIZINカードコレクション特別限定カード（デジタル）②特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）視聴権限 当日チケット 2025年12月31日（水）0時～23時59分 7,900円 記載なし ①RIZINカードコレクション特別限定カード（デジタル）②特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）視聴権限 アーカイブチケット 2026年1月1日（木）0時～1月12日（月）21時 6,000円 記載なし ①RIZINカードコレクション特別限定カード（デジタル）②特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）視聴権限 応援チケット 前売りチケット販売期間に準ずる 8,000円 800円 ①各選手のデジタル版オリジナル限定シール・ライコレカード②各選手の実物版オリジナル限定シール・リアルライコレカード

アプリ内課金では手数料が発生します。Webブラウザ（クレジット決済のみ）での購入だと手数料なしで買えるので、コスパを重視するならWeb購入がおすすめです。

見逃し配信は2026年1月12日（月）23時59分まで。当日見られなくても、後からじっくり楽しめるのは嬉しいポイントですね。

仲間と熱狂！お得な「団体割」キャンペーン

今回の目玉は、なんと「団体割キャンペーン」です。

4名でPPVを購入後、所定の手続きを行うと、1人につき1,000円がキャッシュバックされるんです！ これなら、友人や家族と集まって一緒にRIZINを観戦し、熱狂を共有した上に、さらにお得に楽しめます。これはもう、一人で見るのはもったいない！ みんなで盛り上がって、キャッシュバックまでゲットしちゃいましょう。

さらに、「ABEMAプレミアム」会員に新規登録すると、最大5,000円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中です。これらのキャンペーンを組み合わせれば、想像以上のコスパでRIZIN大晦日を堪能できますよ。

まとめ：歴史と熱狂が交差するRIZIN大晦日を見逃すな！

大晦日の格闘技イベントは、単なるスポーツの試合を超え、一年の締めくくりにふさわしい「祭り」です。ABEMAのPPV配信は、その熱狂を自宅で味わう最高の方法であり、特典映像「ボクらのRIZIN」によって、RIZINというイベントの深層まで知ることができる、まさに「格闘技エンターテイメントの決定版」と言えるでしょう。

RIZIN旗揚げ10周年のフィナーレを飾る、この歴史的な一夜。私も今から胸が高鳴っています。あなたもぜひ、ABEMAの特別なPPVで、最高の感動と興奮を体験し、2025年を締めくくってみませんか？ 熱狂の渦に巻き込まれること間違いなしですよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。