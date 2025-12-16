メジャーリーグ・サッカー（MLS）のインテル・マイアミは15日、スペイン代表DFセルヒオ・レギロンの加入を発表した。

現在28歳のレギロンはレアル・マドリードの下部組織出身で、2018－2019シーズンにトップチームへと昇格。2019年7月にはセビージャに加入し、1年目から公式戦38試合出場3ゴール5アシストを記録。クラブのヨーロッパリーグ制覇などに貢献した。2020年9月にはトッテナム・ホットスパーと5年契約を締結。その後はアトレティコ・マドリードでのプレーを経て、2023－2024シーズンの前半はマンチェスター・ユナイテッド、後半はブレントフォードにレンタル移籍した。

2025年6月にトッテナム・ホットスパーを退団して以降、無所属の状態が続いていたレギロン。去就に注目が集まっていたなか、今回インテル・マイアミへの加入が正式決定した。クラブ側の発表によると、契約は2027年12月までの2年間で1年の延長オプションが付帯。今季限りで引退した元スペイン代表DFジョルディ・アルバの後釜として、レギロンの獲得に成功した形となる。

インテル・マイアミに加入するレギロンは、クラブ公式サイトを通じて以下の通り意気込みを示している。

「これはとても野心的なプロジェクトだ。勝利を目指すクラブであり、物事を正しいやり方で進めている。それがここに来る決め手だった。勝ち続け、競い続けるために来た。自分の目標は勝ち続けることだ。まだ獲得できていないタイトルを狙い、ここですべてを勝ち取りたいと思っている」