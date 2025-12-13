ジェフユナイテッド千葉が、17年ぶりにJ1に復帰することが決定。13日に行われた2025明治安田J1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスを相手に1ー0で勝利し、降格後初となる昇格の切符をついに手にした。

“オリジナル10”の1つとして1993年のJリーグ創設時に参加していた千葉は、当時はジェフユナイテッド市原として参加。なかなか結果が残せないシーズンが続いていた中、2001年にズデンコ・ベルデニック監督の下でJ1で最高位となる3位の成績を残すと、2003年には後に日本代表も率いたイビチャ・オシム監督の下でも3位に輝くことに。2005年、2006年にはナビスコカップ（現：YBCルヴァンカップ）を連覇したが、2009年のJ1で最下位となりJ2に降格していた。

そこから苦節16年。降格後のJ1昇格までの期間としては最長記録となってしまった中で、6度目の昇格プレーオフでついに掴んだ昇格の切符。千葉の16年間にわたるJ2での戦いとプレーオフの成績をまとめた。

■J2シーズン別成績

2010年：4位 18勝7分け11敗 勝ち点61

監督：江尻篤彦

2011年：6位 16勝10分け12敗 勝ち点58

監督：ドワイト・ローデヴェーヘス→神戸清雄

2012年：5位 21勝9分け12敗 勝ち点72

監督：木山隆之

2013年：5位 18勝12分け12敗 勝ち点66

監督：鈴木淳

2014年：3位 18勝14分け10敗 勝ち点68

監督：鈴木淳→斉藤和夫 (代行)→関塚隆

2015年：9位 15勝12分け15敗 勝ち点57

監督：関塚隆

2016年：11位 13勝14分け15敗 勝ち点53

監督：関塚隆→長谷部茂利

2017年：6位 20勝8分け14敗 勝ち点68

監督：フアン・エスナイデル

2018年：14位 16勝7分け19敗 勝ち点55

監督：フアン・エスナイデル

2019年：17位 10勝13分け19敗 勝ち点43

監督：フアン・エスナイデル→江尻篤彦

2020年：14位 15勝8分け19敗 勝ち点53

監督：尹晶煥

2021年：8位 17勝15分け10敗 勝ち点66

監督：尹晶煥

2022年：10位 17勝10分け15敗 勝ち点61

監督：尹晶煥

2023年：6位 19勝10分け13敗 勝ち点67

監督：小林慶行

2024年：7位 19勝4分け15敗 勝ち点61

監督：小林慶行

2025年：3位 20勝9分け9敗 勝ち点69

監督：小林慶行

■J1昇格プレーオフ結果

【2012年】

準決勝 vs 横浜FC（◯ 4ー0）

決勝 vs大分トリニータ（× 1ー0）

【2013年】

準決勝 vs 徳島ヴォルティス（△ 1ー1）

※レギュレーションにより敗退

【2014年】

決勝 vs モンテディオ山形（× 0ー1）

【2017年】

準決勝 vs 名古屋グランパス（× 4ー2）

【2023年】

準決勝 vs 東京ヴェルディ（× 2ー1）

【2025年】

準決勝 vs RB大宮アルディージャ（◯ 4ー3）

決勝 vs 徳島ヴォルティス（◯ 1ー0）

