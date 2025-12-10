チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、モナコ（フランス）とガラタサライ（トルコ）が対戦した。

モナコはここまでのリーグフェーズで1勝3分1敗を記録。第4節ではボデ／グリムト（ノルウェー）を1－0で下したものの、なかなか白星を積み重ねるには至っておらず、ホームに戻ってきた今節は2試合ぶりの勝利を掴みたい。

そんなゲームでは、ここまで3勝2敗を記録するガラタサライ（トルコ）と激突。前節のパフォス（キプロス）戦で今大会初ゴールを挙げた南野拓実は、今節もスターティングメンバーに名を連ねた。

試合は19分、GKからのロングフィード1本でペナルティエリア内に侵入したガラタサライのバルシュ・ユルマズが、左足を振り抜いたが、シュートはポストに嫌われる。両者ともにゴールを脅かす場面は作ったものの、前半はスコアレスで終了した。

後半に入ると51分、モナコにこの日最大の決定機が到来。高い位置でのボール奪取から、右サイドのヴァンデルソンがアーリークロスを送ると、ボックス内でうまくポジションを取っていた南野が、左足でボレーシュートを放つ。ここはGKに阻まれたものの、こぼれ球にいち早く反応。慌てて寄せてきたダビンソン・サンチェスに倒され、PKを獲得。しかしながら、キッカーを務めたデニス・ザカリアのシュートはGKウールジャン・チャクルの残した足に阻まれ、モナコはビッグチャンスを活かすことはできない。

続く59分にも、モナコは敵陣でのボール奪取からチャンス構築。ボックス左の位置でマグネス・アクリウシェからのスルーパスを呼び込んだ南野が、中央へ折り返すと、最後はフォラリン・バログンが合わせたが、GKチャクルにコースを消され、枠に飛ばすことはできない。

ガラタサライとしては、このプレーでアクシデントが発生。GKチャクルが負傷し、1度はプレーを続けたものの、68分にはプレー続行が不可能となる。代わってGKグナイ・グベンチを送り出すと、この直後に試合が動く。

モナコは左コーナーキックを獲得すると、ラミン・カマラが右足でインスイングのボールを供給。ファーサイドでティロ・ケーラーが折り返すと、最後はバログンがひざでねじ込み、モナコが試合を動かした。

最終的にはこのゴールが決勝点となり、試合はタイムアップ。この結果、モナコが今季のCLで2勝目を掴んだ。南野は75分に途中交代。ガラタサライは今季CLで初の連敗を喫した。

次節、モナコは2026年1月20日に敵地でレアル・マドリード（スペイン）と、ガラタサライは同21日にホームでアトレティコ・マドリードと、それぞれ対戦する。

【スコア】

モナコ 1－0 ガラタサライ

【得点者】

1－0 68分 フォラリン・バログン（モナコ）

【ハイライト動画】南野拓実が躍動！モナコがガラタサライを下す