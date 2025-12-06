FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が行われた。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）と対戦する。
試合が行われるキックオフ時間や試合会場などのスケジュールは、現地時間6日（日本時間7日）に発表される。
＜グループA＞
・メキシコ（15位／9大会連続18回目）※開催国
・南アフリカ（61位／4大会ぶり4回目）
・韓国（22位／11大会連続12回目）
・欧州プレーオフD（デンマーク／北マケドニア／チェコ／アイルランド）
＜グループB＞
・カナダ（27位／2大会連続3回目）※開催国
・欧州プレーオフA（イタリア／北アイルランド／ウェールズ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）
・カタール（51位／2大会連続2回目）
・スイス（17位／6大会連続13回目）
＜グループC＞
・ブラジル（5位／23大会連続23回目）
・モロッコ（11位／3大会連続7回目）
・ハイチ（84位／13大会ぶり2回目）
・スコットランド（36位／7大会ぶり9回目）
＜グループD＞
・アメリカ（14位／2大会連続12回目）※開催国
・パラグアイ（39位／4大会ぶり9回目）
・オーストラリア（26位／6大会連続7回目）
・欧州プレーオフC（トルコ／ルーマニア／スロバキア／コソボ）
＜グループE＞
・ドイツ（9位／19大会連続21回目）
・キュラソー（82位／初出場）
・コートジボワール（42位／3大会ぶり4回目）
・エクアドル（23位／2大会連続5回目）
＜グループF＞
F1：オランダ（7位／2大会連続12回目）
F2：日本（18位／8大会連続8回目）
F3：欧州プレーオフB（ウクライナ／スウェーデン／ポーランド／アルバニア）
F4：チュニジア（40位／3大会連続7回目）
＜グループG＞
G1：ベルギー（8位／4大会連続15回目）
G2：イラン（20位／4大会連続7回目）
G3：エジプト（34位／2大会ぶり4回目）
G4：ニュージーランド（86位／4大会ぶり3回目）
＜グループH＞
H1：スペイン（1位／13大会連続17回目）
H2：カーボベルデ（68位／初出場）
H3：サウジアラビア（60位／3大会連続7回目）
H4：ウルグアイ（16位／5大会連続15回目）
＜グループI＞
I1：フランス（3位／8大会連続17回目）
I2：セネガル（19位／3大会連続4回目）
I3：FIFAプレーオフトーナメント2（ボリビア／スリナム／イラク）
I4：ノルウェー（29位／7大会ぶり4回目）
＜グループJ＞
J1：アルゼンチン（2位／14大会連続19回目）
J2：アルジェリア（35位／3大会ぶり5回目）
J3：オーストリア（24位／7大会連続8回目）
J4：ヨルダン（66位／初出場）
＜グループK＞
K1：ポルトガル（6位／7大会連続9回目）
K2：FIFAプレーオフトーナメント1（ニューカレドニア／ジャマイカ／コンゴ民主共和国）
K3：ウズベキスタン（50位／初出場）
K4：コロンビア（13位／2大会ぶり7回目）
＜グループL＞
L1：イングランド（4位／8大会連続17回目）
L2：クロアチア（10位／4大会連続7回目）
L3：ガーナ（30位／2大会連続5回目）
L4：パナマ（72位／2大会ぶり2回目）