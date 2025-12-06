2026年6月に北中米で幕をあける『FIFAワールドカップ26』の組み合わせ抽選会が6日、共同開催国のアメリカ・ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで行われ、ワールドカップ（W杯）優勝を目標に掲げる日本代表はグループステージでオランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBを勝ち上がってきたチーム（ウクライナ代表／ポーランド代表／スウェーデン代表／アルバニア代表）と対戦することが決まった。

今回は史上初の48カ国が参加する大会ということもあり、11月19日に発表された最新のFIFAランキングで18位だった日本は初のポット2入りを果たし、グループFに。初戦でオランダ代表と対戦し、第2戦ではチュニジア代表、そしてグループステージの最終節でプレーオフを勝ち上がってきたウクライナ代表、ポーランド代表、スウェーデン代表、アルバニア代表のいずれかと対戦。試合が行われるキックオフ時間や試合会場などのスケジュールは、現地時間6日（日本時間7日）に発表される。

なお、今回の抽選結果と試合日程は以下の通り（カッコ内は最新FIFAランク）。

▼ グループF

ポット1：オランダ代表（7位）

ポット2：日本代表（18位）

ポット3：チュニジア代表（40位）

ポット4：ウクライナ代表（28位）／ポーランド代表（31位）／スウェーデン代表（43位）／アルバニア代表（63位）

▼ 試合日程（現地時間）

6月15日（月）：オランダ代表

6月20日（土）：チュニジア代表

6月25日（木）：欧州プレーオフB（ウクライナ代表／ポーランド代表／スウェーデン代表／アルバニア代表）