DAZNは4日、2026年6月にアメリカ・カナダ・メキシコで開催されるFIFAワールドカップ26の日本における全104試合の配信権を獲得し、全試合をライブ配信することを発表した。また日本代表の試合は全試合を無料でライブ配信する。

DAZNはリリースを通じて以下のように発表している。

DAZNは2026年でサービス開始から10年を迎えることを機に、その後の10年も見据えた「スポーツ視聴新時代」を牽引するべく、「FIFAワールドカップ26」の全試合の配信権の獲得を決定いたしました。史上最大の104試合全てをライブでご視聴いただけるのはDAZNのみとなり、今後、あらゆる生活様式や視聴環境に合わせてご覧いただけるよう、様々な視聴オプションを提供してまいります。配信に関する詳細や、みなさまにワクワクしていただけるような施策など、決定次第、発表してまいります。

DAZNはグループとして、今年6月から7月にかけて行われた「FIFAクラブワールカップ2025」の全試合を全世界で無料ライブ配信を行いました。その模様は、米国ニールセン・スポーツ社の調査で、27億人のファンの方々にご視聴いただきました。そして、2026年には、「FIFAワールドカップ26」を盛り上げるため、FIFAとの共同で「FIFA＋」のリローンチを行います。現在もDAZN上でご覧いただける「FIFA＋」が、ライブの試合、過去の名勝負、ハイライト、選手やチームのドキュメンタリーなどのコンテンツが格段に増える予定です。これらのFIFAとの協業を通じ、プラットフォームとしての信頼性、最新のテクノロジーへの投資など、最高の視聴体験を実現できる環境を培ってきました。その集大成ともするべく、「FIFAクラブワールカップ2025」に続き、「FIFAワールドカップ26」でも日本のみなさまに向けてDAZNならではの配信を行なってまいります。

「FIFAワールドカップ26」は今大会から参加国が48カ国に拡大し、6月11日（木）に開幕を迎え、7月19日（日）の決勝戦まで激しい優勝争いが繰り広げられます。世界最速で8大会連続8度目となる出場を決めるなど「歴代最強」の呼び声高い日本代表が、悲願の優勝という最高の景色を見ることができるか注目が集まります。なお、DAZNでは現在、日本代表がFIFAワールドカップ出場権をかけて戦った「AFCアジア最終予選」の全10試合を無料配信中です。

いよいよ明日12月５日（金）深夜に開催となる運命の「FIFAワールドカップ26 組み合わせ抽選会」は、無料ライブ配信でお届けする予定です。豪華出演者などその詳細は明日発表いたしますので、ぜひお楽しみにしていてください。

DAZNはこれからも、パートナーのみなさまと共に、スポーツ新時代を開拓してまいります。そして今後も、ご加入者やスポーツファンのみなさまのため、「視聴する体験」「応援する体験」「参加する体験」での最高の視聴体験を実現する施策を実施してまいりますので、ご期待ください。

DAZN Japan CEO 笹本裕 コメント

「この度、DAZN Japanとして「FIFAワールドカップ26」の全試合を日本では唯一ライブ配信できることとなり、大変嬉しく思います。DAZNが日本でサービスを開始してから来年で10年を迎え、ようやく「和製外資」としての立場を確立できつつあるのではないかと考えています。日本に根差し、日本を応援して、加入者のみなさまに最高のコンテンツを提供する企業としての「和製」、そして、グローバルで展開するプラットフォームならではの、テクノロジーを駆使して最高の視聴体験を提供できる企業としての「外資」と、今後もみなさまにDAZNならではの、DAZNにしかできない仕掛けでお楽しみいただきます」

【10分で分かる】W杯26組み合わせ抽選会の方式