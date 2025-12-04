プレミアリーグ第14節が3日に行われ、アーセナルとブレントフォードが対戦した。

ここまで13試合を消化したリーグ戦で9勝3分1敗を記録し、勝ち点「30」の首位に立つアーセナル。2003－04シーズン以来のプレミアリーグ制覇を目指す同クラブは、自慢の堅守を武器に現在公式戦17試合無敗を維持している。ホームにブレントフォードを迎え撃つ一戦で、ミケル・アルテタ監督はデクラン・ライスやマルティン・ウーデゴールを先発起用した。

試合は立ち上がりの11分にアーセナルがスコアを動かす。ポゼッションでブレントフォードをハーフコートに押し込みつつ、ホワイトが右サイドに展開。ノニ・マドゥエケにボールが渡ると、背後を回るように駆け上がってきたホワイトにヒールでパスを出す。右足でクロスが送られると、頭で合わせたミケル・メリーノが先制点をゲットした。

前半だけで8本のシュートを放ったアーセナル。後半もボールを支配しながらゲームを優勢に運び、69分に決定機を作り出す。相手ボックス手前でテンポの良いパスワークを披露し、ライスがマーカーのタイミングを外して右足を一振り。強烈なシュートはGKに防がれたものの、こぼれ球にメリーノが反応する。だが、体勢を崩したことでミートできず、ビッグチャンスを逃してしまった。

そんななか、82分にアクシデントが発生する。前半終了間際にクリスティアン・モスケラが負傷交代していたなか、圧巻のパフォーマンスを見せていたライスも負傷。右足のふくらはぎを気にしてピッチへと座り込み、ヴィクトル・ギェケレシュとの交代を余儀なくされた。それでも後半アディショナルタイム、メリーノのスルーパスから途中出場のブカヨ・サカが追加点をマーク。ブレントフォードを突き放した。

結局、そのまま試合は2－0で終了。アーセナルが快勝を収めた。次節は6日に行われ、アーセナルはアウェイでアストン・ヴィラと対戦。ブレントフォードはアウェイでトッテナム・ホットスパーと対戦する。

【スコア】

アーセナル 2－0 ブレントフォード

【得点者】

1－0 11分 ミケル・メリーノ（アーセナル）

2－0 90＋1分 ブカヨ・サカ（アーセナル）



【動画】メリーノの先制ヘッド！



