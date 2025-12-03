バルセロナは3日、スペイン代表MFダニ・オルモの負傷について発表した。

ダニ・オルモは現地時間2日に行われたラ・リーガ第19節（前倒し分）に先発出場。1－1で迎えた65分、ペドリからの鋭い縦パスを収めると、ロベルト・レヴァンドフスキとの連携でボックス内へ侵入し、最後は倒れ込みながら左足でゴールネットを揺らした。

勝ち越しゴールを決めたダニ・オルモだが、倒れ込んだ際に左肩を痛めてプレー続行不可能となり、マーカス・ラッシュフォードとの交代でピッチを後に。バルセロナは後半アディショナルタイムにも1点を追加してアトレティコ・マドリードを3－1で下したが、負傷退場したダニ・オルモの状態に注目が集まっていた。

クラブの発表によると、検査の結果ダニ・オルモは左肩の脱臼と診断されたとのこと。今後は保存療法で回復を目指すこととなり、約1カ月間は戦線を離脱することになるという。これにより、現地時間6日のラ・リーガ第15節ベティス戦をはじめ、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節のフランクフルト戦、オサスナ戦、ビジャレアル戦と年内に行われる公式戦4試合を欠場することが濃厚となった。

ダニ・オルモは今シーズンここまで公式戦17試合に出場し、4ゴール2アシストをマーク。先月上旬に左ヒラメ筋の負傷から復帰したばかりだったかが、再び戦列を離れることとなってしまった。

なお、バルセロナではスペイン代表MFガビ、同フェルミン・ロペスも負傷離脱中。ウルグアイ代表DFロナルド・アラウホは精神的な問題により戦列を離れており、現時点で復帰時期の目処は立っていない。

