ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL／アメリカ女子1部リーグ）のユタ・ロイヤルズは2日、エンジェル・シティFCから日本女子代表（なでしこジャパン）DF守屋都弥が加入することを発表した。

契約期間は2026シーズン終了までの1年間。ユタ・ロイヤルズにはなでしこジャパンでチームメイトのFW田中美南も在籍している。

守屋は1996年8月22日生まれの現在29歳。2015年にJFAアカデミー福島からINAC神戸レオネッサへ入団しプロキャリアをスタートさせた。センターバック（CB）や右サイドバック（SB）、右ウイングバック（WB）を主戦場に2021－22シーズンのWEリーグ優勝に貢献し、翌シーズンは同リーグのベストイレブンにも選出。昨年2月にエンジェル・シティFCへ完全移籍加入し、今シーズンはNWSLで25試合に出場していた。

2023年4月にデビューを飾ったなでしこジャパンではここまで国際Aマッチ通算22試合に出場し2ゴールをマーク。FIFA女子ワールドカップオーストラリア＆ニュージーランド2023や昨年のパリ・オリンピックのメンバーにも名を連ねた。

【公式発表】守屋都弥のユタ・ロイヤルズ加入が決定！