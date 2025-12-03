Qualiaは、カプセルトイ「走るメンフクロウの赤ちゃん スタンドフィギュア」を11月より発売している。全6種で価格は400円。

「走るメンフクロウの赤ちゃん スタンドフィギュア」は、毛足が長めでふわふわとした手触りのフロッキー仕様に芝生の台座がついたフィギュア。オランダの写真家ハニー・へーレ氏が投稿したメンフクロウのヒナの写真をもとにしている。ラインナップはシロメンフクロウ、メンフクロウ、クロメンフクロウ、アオメンフクロウ、モモメンフクロウ、キイロメンフクロウ。

2025年にはこの写真に「えっほえっほ、〇〇って伝えなきゃ」というテキストを添えたネットミームがSNSで流行、現代用語の基礎知識 選 『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』のトップテンにも入った。

なお「Qualia(クオリア)」の公式YouTubeチャンネル「ガチャガチャ屋さん【クオリアらしさチャンネル】」では、今回のフィギュア開発にあたり、「【走るメンフクロウの赤ちゃん】この動画で、皆様に伝えことがあります。」という動画をアップ。

このアイテムをSNSで紹介した際、「写真家に許可を取ったのか」という声が寄せられたそうだが、実はこの商品、ネットで流行する前から企画が進行しており、構想約2年。写真家のハニー・ヘーレ氏にも許可を取っているそう。

「この商品もそうだし、ちゃんと許可を取っているのもそうだし、それ以前にやっていますっていうのを"伝えなきゃ"という番組です」とネットミームに沿って商品の紹介が行われた。

「別にエッホエッホのために作ったわけではない」「後発的にバズっちゃった。クオリアは意外と多い、やっぱり先見の明かな～」と、動画に登場するチャラ社長さんと白メガネさんは振り返る。

協力：めーちっさい

(C)Qualia