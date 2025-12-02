アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、バルセロナ戦の前日会見に出席した。1日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

シーズン開幕直後は出遅れたものの、ラ・リーガ第9節オサスナ戦を皮切りにリーグ戦6連勝、公式戦でも7連勝と巻き返しの勢いを加速させるアトレティコ・マドリード。4位に浮上するとともに、気づけば首位バルセロナとの勝ち点差は『3』と、ついに射程圏内に捉えている。

そんななかで2日、前倒し開催となる第19節でバルセロナとの直接対決に臨むアトレティコ・マドリード。敵将であるハンジ・フリック監督が、「彼らはヨーロッパでもトップクラスのチームのひとつだ。夏の移籍市場でクオリティが向上した。攻守両面で素晴らしい」と賛辞を口にしていたなか、前日会見に出席したシメオネ監督は、「他人の意見には決して口出しするつもりはないよ。褒め言葉は気持ち良いけど、改善できる点はこれからも努力していく。我々が示している現状以上に、改善の余地は大きいんだ」とまだまだ満足していないことを明かした。

また、チームが好調を維持するなかで迎えるバルセロナ戦だが、“チョロ”は「私が予想する展開は、非常に明確だよ。彼らの攻撃力は強力かつ、個々のスキルにおいても優れている。我々もその点で強くなければ、太刀打ちできないだろう」と難しい試合になると語った。

以前、バルセロナが体現するスタイルを「素晴らしい」と称賛したシメオネ監督。改めて、印象を問われた同指揮官は、「誰もが同じような見方をしているように、彼らは独自のスタイルと戦略を示してきたチームで、それを変えることもしない。攻撃力、ハイライン、そして多彩なバリエーション…それが、大きな成果をもたらしている」としつつ、「だから我々は、彼らを最も不利な状況に追い込み、ダメージを与える必要がある」と述べている。

2年連続の大型補強を経て、ついに噛み合い始めたチームの真価が問われる、敵地『カンプ・ノウ』での一戦。優勝争いの最前線が見えてきたロヒブランコスは、ここでさらに肉薄することができるのだろうか。